本日日本：告別《淚眼煞星》作者　回顧名作

平成年代完結在即，想不到多位著名漫畫家卻先行跟大家告別，繼《雷朋三世》作者Monkey Punch後，小池一夫也離開大家了。今天我們便一起回顧這位大師的名作吧。



《實驗人形》

以工序來說，小池一夫一般是負責故事、起稿及對白等，因此都會跟其他負責作畫的漫畫家合作。跟他合作的漫畫家包括小島剛夕、叶葉作、松森正，還有池上遼一。當中合作得最多的就是叶精作，作品超過十部，《實驗人形》可說是二人最著名的作品，當中的成人大膽情節，都令人津津樂道。



《帶子雄狼》與《斬虎屠龍劍》

香港人最早認識小池一夫，或許是拜《帶子雄狼》所賜，這部他與小島剛夕合作的作品，講一名浪人劍客用自製手推車帶着兒子到處闖蕩，突破了一般武士漫畫的框框，加上小島剛夕猶如水墨的風格，令人眼前一亮。這部漫畫後來也改劇成劇集，就是70年代在麗的電視播出的《斬虎屠龍劍》，在那個年代的香港，拜一刀之名幾乎無人不識，後來王晶的《洪熙官》，便滿有《斬》的影子，難怪被視為「致敬」之作。而劉定堅亦曾說過，《中華英雄》中劍雄殺死無敵一段，靈感正是來自《帶子雄狼》。據悉，Monkey Punch離世後，小池一夫也在Twitter留言表示很寂寞，因為《帶子雄狼》與《雷朋三世》是同一時期的作品，二人堪稱一時瑜亮。



《淚眼煞星》與《傷追人》

提到小池一夫，不少人第一時間便會想起池上遼一，甚至不少人把池上遼一的《男組》和《男大空》當作小池一夫的作品（原作是雁屋哲），二人其實只合作過六部作品，不過重質不重量，每部都是佳作，當中包括《傷追人》、《淚眼煞星》及《餓男》，又以前二者最著名，《傷追人》經典到林夕填了一首同名的歌詞，而後者影響更大，當年不少少男都爭相追看（看甚麼？你懂的！），而許冠傑的《紅場飛龍》，明眼人一看，就知是「參考」了《淚眼煞星》。



《鐵甲萬能俠》？

《鐵甲萬能俠》都同小池一夫有關？不是永井豪作品嗎？原來小池一夫不但是漫畫家，也是填詞人，《鐵甲萬能俠》1號和2號的歌曲，都是出自他的手筆。