Instant Magny 35　菲林機重見天日

相信唔少資深影友都總會收藏一兩部菲林相機，不過來到數碼年代，菲林機固然被「封印」在防潮箱多年，但係家陣終於有個重見天日的機會，皆因NINM Lab推出全新Instant Magny 35即影即有機背，能夠將封塵多時的菲林機，變身成為即影即有相機，亦都唔需要特別去改機。



兼容逾25部經典菲林機

外形有少少似雪糕筒的Instant Magny 35，由光學底片背、鋁合金筒和出片機背三個部分組成，將光學底片背換上相機的底片蓋即可使用，加上採用正方形的Instax Square即影即有相紙，周圍都買得到，現時已有Nikon FM/FE/FA和Leica M系統版本，預計將於5月推出Canon A系統和Olympus OM系統，兼容超過25部單反及旁軸菲林相機。Instant Magny 35用法簡單，使用時將出片機背的金屬Dark Slide抽走代表開機，然後平時一樣取景拍攝，最後按下出片機背的按鍵即可彈出相片，由於透過鏡反射原理，因此出來的影像會左右掉轉，色水亦都呈現出菲林味道。