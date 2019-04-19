FoodieCurly鬈毛妹：做手拉坏　吃柴窯雞

理想與現實系列。

這天與朋友一同走到苗栗的「春田窯」做手拉坏DIY，我一向是手工白癡，沒有多大信心，但見老師像變魔術似的，不用三兩下手勢，就將一坨泥變成一隻碗，花形的，好漂亮，應該不太難吧，我就做這個！



但白癡總歸是白癡，過程中要兼顧的事情太多了：用腳踏控制機器的速度，雙手慢慢將泥拉高，在中間挖洞，再將碗邊變薄……一不留神，我的碗邊就塌了下來，媽呀，怎麼辦？結果就像《人鬼情未了》那樣，幾乎全程都是由老師捉着我的雙手去做，勉強完成了！既然不是做手工的料，我還是將悲憤化為食量，退下去吃飯吧！因為這裏還有很有名的柴窯雞料理 (NT$750)。



師傅熟練地將雞肉撕開，一邊撕一邊聽到雞皮「咔嚓」的聲音，好脆！他囑咐我們要先吃雞皮，那我就不客氣了，嘩，雞皮又薄又脆，脂肪不多，就像吃薯片一樣，雞肉也很嫰滑，超好吃！別忘了旁邊的一碗雞油，香噴噴的，可以用來撈飯吃，鹹香味美，連飯都想吃上幾碗！



如果你們是大班朋友前來，則可以叫一圍菜，整桌的價錢是NT$3,190，夠十個人吃了，除招牌的柴窯雞，還有其他小菜，如炒菜、炒蛋、滾湯等等，都是簡單的農家菜，好原始，但吃得好滿足！



春田窯陶藝休閒度假園區

官網：http://www.springkiln.com/

地址：36741苗栗縣三義鄉雙潭村大坪7號

營業時間：每周三公休



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