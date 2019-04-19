營事檔案：鮮茄鮮蝦燴天使麵　夏日開胃餐

番茄配鮮蝦這個食材配搭的味道很夾，番茄酸酸甜甜的，非常開胃，令人食欲大增，而且營養價值尤其豐富，是有益健康之選！



【番茄有豐富茄紅素】

一個番茄約有25卡路里，番茄含有豐富茄紅素（Lycopenemia) ，是一種類胡蘿蔔素，屬於脂溶性，加入油分一同烹調能更有效被人體吸收。茄紅素具有抗氧化能力，有延緩衰老、美容之效。番茄顏色愈紅，含有的茄紅素愈多。煮熟了的番茄，因細胞壁被損壞，而能夠釋出更多的茄紅素。番茄也含有維他命C，特別之處在於同樣地含有檸檬酸和蘋果酸，可以減低煮熟了的番茄中維他命C的流失。



番茄還含有維他命A，幫助身體維持眼睛健康，預防眼部疾病。此外，番茄亦含有豐富礦物質，如鐵質、鉀質等，鐵質是身體製造紅血球的元素，鉀質可以幫助身體去除多餘水分。



【鮮蝦卡路里超低】

鮮蝦不但卡路里低，脂肪含量也低，並含有豐富蛋白質，能提供所有人體不能製造的必須氨基酸，幫助身體組織的生長和修補。蝦中含有蝦青素，也是類胡蘿胡蘿蔔素的一種，也是能夠抗氧化，提高免疫能力。



【鮮茄鮮蝦燴天使麵】

材料：

蕃茄 2個

中蝦 6隻

天使麵 1碗

清雞湯 半杯至1杯

蒜（切蓉）2隻

橄欖油 適量



醃料：

黑椒 適量



做法：

1.將鮮蝦洗淨及去腸，用廚房紙印乾，加適量黑椒作醃料，拌勻。

2.按包裝指示，煮熟天使麵。

3.用中火燒熱鍋，加適量油，炒香蒜蓉，將番茄煮溶，適量地加入清雞湯。

4.加入鮮蝦，略煮，再放入天使麵，拌勻即成。



吳耀芬（Kathy）認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。