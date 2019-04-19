告別平成：票選20大漫畫（後編）：日本讀者最愛的漫畫係……

究竟邊本漫畫最能代表平成？漫畫迷唔使拗到面紅耳熱，事關日本提供電子書籍發送服務的「BookLive！」之前做了讀者調查，整理後公布了「代表平成的漫畫」排名榜。昨日介紹了其中第11至20位的排名，今日揭曉最後十強，基本上都是香港讀者耳熟能詳的作品，值得一提的是，十強當中有超過半數係集英社的出品，可見該出版社多年來確係暢銷漫畫家的搖籃！



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第10位《新世紀福音戰士》By 貞本義行

連載雜誌：角川書店《月刊少年ACE》、《YOUNG ACE》

發表日期：1995年2月~2013年7月（單行本共14期）

要搵一齣代表昭和的機械人動畫，大家會不假思索答《機動戰士》，輪到平成的話，答案同樣係不作他選的《新世紀福音戰士》！漫畫版的《新》比動畫版更早推出（但並非原作），由負責動畫版人設的貞本義行負責繪畫，內容基本上將動畫版加以整合濃縮，但由於貞本義行本身要兼顧《新》劇場版及其他動畫工作，所以單行本自第3期起，出書速度變得極慢，動畫版完結後，漫畫版便試過有3次長期暫停連載，就算後來恢復連載，都係隔月見街，一期單行本往往要等兩、三年，埋單計數14期單行本差唔多畫咗18年，都可算係一個紀錄！不過粉絲依然痴痴的等兼力撐，除了連載最終回的《YOUNG ACE》買到斷晒市，頭13期累積銷量達2,300萬本，第14期「Premium限定版」的首周銷量更達30.7萬本，足證其神級人氣！



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第9位《銀魂》By 空知英秋

連載雜誌：集英社《週刊少年Jump》、《Jump GIGA》

發表日期：2004年2月~（單行本已出76期）

對於《銀魂》，喜歡與否相當兩極化，這跟故事的破格設定有關吧——講江戶時代末期有外星人「天人」成功入侵地球，雖然故事出場人物係江戶時代的打扮，卻又同時有高樓大廈及手機等「外星文明」出現，絕對有時空錯亂之感，加上故事甚多惡搞笑料，未必人人識得笑！就連日本讀者在漫畫剛推出時也不太受落，於讀者投票經常處於接近被腰斬的低排名，直到連載了20回後，才慢慢成為人氣作品，現在單行本的累積銷量多達5,500萬本，成績相當不俗！離譜的是，由於空知寫笑料用咗太多篇幅，令作品未能在預定回數畫完，最後要特別轉到《Jump GIGA》連載3回，但依然未收到科，最後更搞到要開個《銀魂》App繼續連載結局篇，應該算係《週刊少年Jump》的創舉！



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第8位《Kingdom》By 原泰久

連載雜誌：集英社《週刊Young Jump》

發表日期：2006年9號~（單行本已出53期）

有留意日娛的朋友，應該留意到啱啱有山崎賢人主演的電影《Kingdom》上畫，而該套作品便是由原泰久編繪的同名漫畫改編。故事的背景為尚未一統的春秋戰國時代，講述希望有朝一日能成為大將軍的少年信，邂逅了落難的泰國大王贏政，展開了充滿傳奇的一生！此作品的魅力作於既有青年向的血腥暴力（打仗場面不乏斬甩頭及劈開人兩邊的場面），但同時又有《週刊少年Jump》所強調的努力、勝利及友情，加上滲透了很多軍事謀略，成為了近年備受注目的佳作，曾獲得第17回手塚治虫文化賞的漫畫大賞，單行本累積銷量逾3,300萬本。



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第7位《火影忍者》By 岸本齊史

連載雜誌：集英社《週刊少年Jump》

發表日期：1993年43號~2014年50號（單行本共72期）

可算係《週刊少年Jump》的另一套代表大作，故事講述主角漩渦鳴人的忍者成長故事，除了不可或缺的友情、熱血及勵志元素，並同時有夾雜「忍術」及「仙術」等元素的決鬥場面，一推出便大受歡迎，更一度被喻為是《龍珠》的接捧作品。雖然《火》充滿了《週刊少年Jump》味道的公式計算，但於故事中後期，角色間經常採用對話及寛恕來化解紛爭及避免開戰，如此「理性」在少年漫畫中實屬少見，卻無損作品的魅力，於日本國內的累積銷量達1億4,000萬本，在外國亦深受歡迎，超過40個國家推出了《火》的翻譯版本，累積發行量達9,500萬本，其中法國的銷量更高達1,700萬本！於2006年10月推出的國際雜誌《News Week》日本版中，漩渦鳴人更被選為「世界尊敬的日本人100」其中之一（亦是唯一一位漫畫角色），你話幾咁巴閉！



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第6位《鋼之鍊金術師》By 荒川弘

連載雜誌：SQUARE ENIX《月刊少年GANGAN》

發表日期：2001年8月號~2010年7月號（單行本共18期）

要數千禧年後的一大代表科幻漫畫，《鋼之鍊金術師》可算是其一，故事採用了19世紀工業革命時期的歐洲為題材，構造了一個有鍊金術（一種近似魔法的能力）存在的虛構空間，講述鍊金術師愛德華．艾力克與弟弟艾爾凡斯的冒險旅程，由於題材新穎，漫畫一推即大受歡迎，於2003年及2008年更改編成動畫版，故事中出現的「等價交易」一詞，更成為了當時的流行語！漫畫單行本的累積銷量超過7,000萬本，而《月刊少年GANGAN》於2010年7月號連載最終回時，雖然已預先額外加印，但依然賣斷市，最後竟然於同年9月號再次連載，成為了漫畫界的異例。而《鋼》完結後《GANGAN》的書數亦同時急跌，可見此作品的驚人叫座力！



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第5位《進擊之巨人》By 諌山創

連載雜誌：講談社《別刊少年Magazine》

發表日期：2009年10月號~（單行本已出28期）

講到近年來最富話題性的漫畫作品，肯定非《進擊之巨人》莫屬。故事講述人類世界突然出現了一群食人的巨人，一下子令人類陷入滅絕的危機，為了求生，人類於是築了三道密封式巨牆來自保，並同時衍生了作籠中島茍且偷生，抑或跟巨人拼過的選擇題。由於題材太有喻意成分，觸發了不少讀者身同感受，就算諫山創的畫功不佳（有不少讀者甚至覺得醜），食人場面核突，及故事充滿了黑暗絕望的氣息，依然成為了近年來數一數二的大熱作品，單行本銷量已突破7,800萬本，而且更改篇成動畫及真人電影，風頭一時無兩。



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第4位《櫻桃小丸子》By 櫻桃子

連載刊物：集英社《Ribbon》、《東京新聞》等

發表日期：1986年7月~2015年12月（單行本共17期）

作者櫻桃子將自己於靜岡縣清水市（現為靜岡市清水區）入江區的少女時代生活回憶，化作了《櫻桃小丸子》的故事情節，雖然內容都是一些小學生的生活瑣碎事，卻又令讀者產生共鳴及親切感，而且圍繞小丸子的同學個個都造型特出兼充滿個性（我諗大家唔會忘記花輪同學吧），加上別樹一格的幽默感演繹，令故事變得更具戲劇效果。多年來深受讀者的支持。但由於櫻桃子本身身兼多職，所以多年來漫畫的連載都是斷斷續續，而她於上年8月因乳癌逝世後，同年12月推出了最後一期單行本（第17期），為漫畫讀者帶來了難捨難離的回憶。



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第3位《龍珠》By 鳥山明

連載雜誌：集英社《週刊少年Jump》

發表日期：1984年51號~1995年25號（單行本共42期）

都唔需要多作介紹了，《龍珠》可算係代表了最瘋狂的日漫年代，孫悟空、孫悟飯、笛子魔童、比達、菲利、杜拉格斯及斯路等角色，就算你唔睇漫畫都知係邊個。威力所及，除了將《週刊少年Jump》推上史無前例的653萬發行印數紀錄，《龍》在日本國內的單行本的累積銷量亦超過1億6,000萬本（包括完全版的2,000萬本銷量），而世界各地的累積銷量更達驚人的2億5,000萬本以上，論全球的受歡迎及深入民心的程度，可以話係前無古人，後無來者。對於香港讀者嚟講，最深印象係《龍珠》成了首本被買下版權的漫畫，為日本翻譯漫畫開創了官方授權的先河，對出版界影響極為深遠。



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第2位《名偵探柯南》By 青山剛昌

連載雜誌：小學館《週刊少年Sunday》

發表日期：1994年5號~（單行本已推出95期）

推理創作最怕係無橋或情節重覆類同，所以不得不佩服《名偵探柯南》，連載了約25個年頭，依然可以長出長有，而且橋段亦充滿新鮮感，加上故事設定又夠過癮（主角原本係17歲中學生，因服了黑暗組織毒物，變成了小學1年級生的模樣），及不時有古怪的發明品，絕對令讀者耳目一新，成為了老少咸宜的合家歡作品。《名》於2001年獲得小學館漫畫賞（少年部門），單行本的全球累積銷量達2億3,000萬本，於1996年改篇推出的動畫版，收視至今一直高企，而自1997年起每年4月都會推出的動畫劇場版，票房亦同樣高收，被喻為日本國民動漫可謂當之無愧。



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第1位《ONE PIECE》By 尾田榮一郎

連載雜誌：集英社《週刊少年Jump》

發表日期：1997年34號~（單行本已出92期）

在日本讀者心目中，最有代表性的平成漫畫係邊本？知唔係《ONE PIECE》囉！呢套以海盜尋寶為故事主線，同時加入了各種超能力（惡魔果實）格鬥元素的漫畫，推出不久便已在日本爆紅，如果單睇銷量，第一之名確係當之無愧，貴為《週刊少年Jump》有史以來連載回數第2多的漫畫（第一當然係《烏龍派出所》），現時為止單行本的累積銷量達恐怖的3億8,000萬本，其中67期的初版發行書數達405萬本，及第66期首周賣出227.5萬本，都係日本國內出版界的紀錄！作品於世界各地的走勢同樣厲害，海外版的單行本累積發行數突破了7,000萬本，成績超班。照走勢來看，創下更多驚人紀錄不過是時間的問題罷了。