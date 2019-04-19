男士深夜：街裏一個一個也都血肉造　一個一個擁抱誰做到

【決性11點：一代天后 年吸350萬】

天后級AV女優嘅年收入最高可以有幾多？早前宣布正式從AV界引退嘅吉澤明步應日本電視節目《仔細聽聽～明星近況（秘密）報告～》（じっくり聞いタロウ～スター近況（秘）報告～）嘅邀請，講吓16年嘅AV生涯最高年收入有幾多……

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【決性11點：妄想完美女友 真的存在？】

網絡世界嘅嘢真係好易以訛傳訛，好似有位日本插畫家本嚟做咗個名為「男孩心中的理想女友」（男が思う理想の女）嘅美少女圖，點知後嚟被網民加工兼加入文字，無啦啦變成咗色味十足嘅另類理想女友。

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【Model Hunter：愛•騎乘 Kamchi Chan】

Hello！大家好！我是Kamchi Chan，是一名直播主、模特兒。我喜歡騎馬，因為我喜歡那種快感，同時又能訓練柔軟度及身體的協調性！我也喜歡玩一些懷舊遊戲，到現在我還在玩舊版的《模擬樂園》呢！哈！

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【地靈人美：運動美人林由美 江東賞櫻】

以中國嚟講，江東係指長江以東地區，而喺日本亦有一個江東區，係位於日本東京都嘅特別區之一，位於東京都東部，南臨東京灣，最近運動系美人林由美就喺返鄉下北海道參與好友婚禮之前，去到江東區龜戶町欣賞正在盛放嘅櫻花……

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【靚人靚景：游走沖繩 綻放最後青春】

梅田彩佳係AKB48第二期成員，後來去到NMB48發展，現時則冇隸屬於任何偶像團體，亦因為咁以自由身演出就可以更放更盡，好似今次推出首本個人寫真集《Last of Summer》，彩佳除了在東京拍攝外，亦會到沖繩取景……

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【決性11點：出位宣傳 連「股拓」都玩埋】

日本嘅寫真界向來索女輩出，而想令寫真大賣嘅話，出位嘅宣傳手段一定唔少得，好似寫真女優川崎綾咁，為咗宣傳佢嘅最新寫真集《1‧31 Gravure事變》……

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【決性11點：王道女僕Look 打掃露出小褲褲】

講起Cosplay最王道的打扮，動物化的貓耳Look固然榜上有名，主人至上的女僕Look亦肯定打入三甲，又難怪，因為女僕完全中晒男性的潛在慾望，有個樣靚身材正的女僕在你家中打掃，而且穿上性感花邊迷你裙，爬上爬落打掃時難免會露出裙內的小褲褲，此情此景，又怎能不動心。

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【決性11點：女士注意！骨架影響Cup數】

有位日本女網民叫「kosukosu_1」喺Twitter表示，女性嘅骨架會影響Cup數嘅觀感，指出女士身形可分為3種類型……

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