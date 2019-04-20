【玄之又玄】偷食男女有樣睇！

「安心偷食」轟動全城，身為人夫人妻者，真的要引以為戒！

原來一個人是否容易「出軌」，可從面相反映出來，假若你或身邊人有以下特徵，就要多加留意，小心提防啊！





【易出軌男相5大特徵】

1.眼神飄忽，淚堂有黑氣，代表這個人容易沉迷酒色。

2.眉毛濃密，代表好色又怕妻，如果配一張清秀面孔，勢必招徠很多美女埋身，極易出事。

3.主夫妻宮的「奸門」（處於眼尾位置）出現太多雜紋，屬剋妻之相，常跟不同異性作伴，惹來妻子不滿。若加上嘴唇薄，此人色心一起，甚至可淫人妻女。

4.鼻頭有肉者，性格與人為善，要是大得向人中生長，代表性慾特強，屬「爛滾」之相。

5.嘴唇太厚代表重情慾，特別是下唇厚且墜，屬血氣過盛的表現；太薄則代表天性自私，若說話時，嘴巴偏埋一邊，代表此人是花心蘿蔔，一見到靚女就會主動出擊。





【易出軌女相5大特徵】

1.眼大代表膽大，水汪汪代表多情，集齊兩大特徵者，較易把持不住，發展一夜情。

2.眉毛又粗又濃，兩眉之間距離過窄 （即只得一隻手指的闊度），肯定是「大食」之相，很容易受不住誘惑。

3.若主夫宮的鼻子低陷，顯示老公勢弱，難以滿足慾念，「紅杏出牆」的機會大增。

4.耳珠大且色澤紅潤、耳仔生得高過眼眉，屬食極唔飽的性饑民，性慾一撻即?，思想行為極盡豪放。

5.嘴角上方長痣是典型的蕩婦痣，易招徠無數桃花。若嘴唇上長痣，反映此人好色好吃，桃花旺盛。