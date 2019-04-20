EMMAS澳美斯免費脊骨檢查日　脊醫醒你護脊貼士

市面上床褥品牌眾多，得到專業認證的只有少數，來自澳洲的EMMAS澳美斯床褥是其中之一，品牌的獨立袋裝彈簧床褥是現時唯一榮獲香港執業脊醫協會CDAHK專業認可，能夠提供貼身承托，有助深層睡眠。日前，EMMAS澳美斯聯同香港執業脊醫協會（CDAHK）首次舉行免費脊骨檢查日，註冊脊醫更即場提供護脊小貼士，鼓勵大家關注脊椎健康。



活動一連兩日於EMMAS澳美斯尖沙咀O2O體驗店進行，由註冊脊醫為過百位市民提供免費脊骨檢查，不少參加者一家大細出席，完成後每人更獲贈Cheer承托枕一個，皆大歡喜！脊醫認為保護脊骨應該從小開始，初步評估後如果發現問題也可盡快改善。



【因應體重選擇軟硬度】

出席今次檢查日的香港執業脊醫協會委員及註冊脊醫吳政諺醫生表示，香港人最常見的脊骨問題主要是頸痛及腰痛。年輕人最常面對頸痛問題，大多因為使用電腦的姿勢不正確；頭痛則常見於老年人身上，主要因骨刺及退化造成。如果脊椎出現錯位或發炎，病人首先會感到痠痛及容易累，再嚴重些或會導致手腳麻痹。由於睡眠佔據全日三分之一時間，約6至8小時，所以選擇適合的床褥及枕頭對保護脊椎非常重要。吳醫生表示：「很多人認為選擇硬床褥最好，其實並不然，因為需要視乎自己的體重。如果肥胖或重磅人士，適合選擇偏硬的床褥，為脊椎提供足夠的承托；而瘦削或輕磅人士，選擇偏軟的床褥會較佳，緊貼身體曲線，為脊椎提供舒適的承托。」



【枕頭要足夠承托力】

選擇合適枕頭對脊椎健康同樣重要。EMMAS澳美斯引入擁有超過30年歷史的澳洲品牌Dentons，備有多種不同形狀和尺寸供選擇，其Softec™ 海綿技術擁有獨家專利，令枕頭更柔軟耐用及舒適，且有足夠的承托力。



挑選枕頭，吳醫生教路，枕頭如果太軟，可能承托不到頸椎，導致頸椎受壓而下塌。如果枕頭太硬，頸椎會因長期受力而令弧度減少。此外，枕頭的高度亦很重要，經常仰睡的人，可選擇高度與拳頭相若的枕頭，而傾向側睡的人，則要選擇高一點的枕頭，大約一個半拳頭的高度。



【榮獲多項國際認證】

EMMAS澳美斯嚴選天然及多功能床褥物料，傳承澳洲過百年的精巧工藝，配合革新的睡眠應用科技，為亞洲市場度身而設床上用品，帶給用家最優質的睡眠體驗。EMMAS的床褥榮獲多項國際專業認證：澳洲製造認證、澳洲GECA環保認證、NACA澳洲防敏認證等。其獨立袋裝彈簧床褥更獲得香港執業脊醫協會CDAHK專業認可，更多次榮獲消費者信心之選。快些親身驗證哪款產品至啱你！



EMMAS O2O體驗店

地址：九龍尖沙咀彌敦道100號The ONE 7樓702舖

電話： 2606 2236

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