小童跆拳道班　踢出新天地

跆拳道是韓國國技，用腳作攻擊、防守及馬步等，要鍛煉好每一個細節，不單止需要大量體力，同時講求服從與紀律。而對於小朋友而言，透過學習跆拳道，訓練體能之餘，同時亦可以鍛煉出堅毅意志，而香港跆拳道智道館-京瑞道場張詠欣女教練由學習跆拳道至今已有近十五年經驗，去年更考獲教練牌，她稱：「社會進步，物質豐富，小朋友想要甚麼都唾手可得。參加跆拳道班的小朋友，必需要遵守紀律，聽從教練指示，希望他們透過跆拳道能培養出堅毅意志。並想將自己從跆拳道學習得來的，包括了技術與精神傳授給下一代。」



跆拳道班會以小班教學為主，即每一位教練帶領1-8位學員進行訓練，以更貼身的方式進行教學。幼兒及兒童班由2.5歲至5歲，入班初期需要跟教練學習紀律，教練一聲「打」、「踢」、「停」都必需要聽從，目的是跟紀律部隊一樣，當學員明白及服從紀律後，便可以進入身體動作訓練階段，包括了手部動作、踢腿動作，從而訓練身體的協調性、柔軔度及肌肉鍛煉等，教練手持俗稱「雞髀」的速度靶，學員就需要在指定距離計算步法踢出第一腳，採訪時幾位年紀輕輕的小學員，凌空踢擊「雞髀」，「啪啪」的聲響腳腳有力，可見小學員力度與意志十足。直到小學員的基本功夫達到一定程度，經過教練評核之後，便可以進行考試，獲得了「黃帶」級數的學員，就可以真正披甲上陣與對手一較高下。



跆拳道比賽過程約四分鐘，雙方要以「拳」或「腳」擊中對方的得分區，最高者勝。為了提升學員在訓練過程的投入感，張詠欣女教練稱引入了一系列的輔助訓練器材，包括採用了Ironman的電子護甲，護甲內藏有感應器，當被擊中得分區後胸口的閃燈便會亮起，令評判可以更準確計算得分，比賽雙方亦可以打得更投入。另外，最新引入的電子腳靶，學員可以跟隨電腦提供的動作指示，記錄學員踢腳的成績，教練亦能藉此為學員調節訓練，從而獲得更大的改善。據張詠欣女教練稱，開班兩年多已有不少小朋友參加跆拳道班，而且當中不少人經過訓練後，對跆拳道興趣大增，事實上教練亦會從學員中挑選，再進一步培養後參加香港以至國際的跆拳道比賽，你可以將跆拳道視為課餘活動，但可能未來的奧運金牌得主就係你！

