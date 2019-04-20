三界五行：功名利祿　比不上天倫之樂

《二十四孝》第二十三是「棄官尋母」，故事主角是朱壽昌，他的父親朱巽是宋真宗年間的工部侍郎，朱壽昌是庶母所生，七歲時，朱巽「要仔唔要乸」，生母被逐。朱壽昌一直掛念生母，飲食無味，常常以淚洗臉。長大後，用自己鮮血抄《金剛經》，許願一定要尋回生母。後來，有線索了，朱壽昌辭職，趕往陝西，誓言不見母親不回鄉，皇天不負有心人，終於與分隔五十多年的生母重逢，生母當時70多歲，已改嫁，並育有子女。朱壽昌帶母親及同母異父的弟妹返鄉，共享天倫之樂。



有人把此事奏上宋神宗，宋神宗頒令朱壽昌復職，其後更官運亨通，官至朝議大夫，為朝廷提很多有益有建設性的建議，忠孝雙全，名滿天下。



《二十四孝》第二十四是「滌親溺器」，故事主角黃庭堅，與朱壽昌同樣是宋朝人，而且，故事都是千真萬確，並非民間傳說。黃庭堅是文學家，師從蘇東坡，文壇合稱「蘇黃」。書法自成一體，與蘇東坡、米芾、蔡襄合稱「宋四家」；2010年，黃庭堅書法《砥柱銘》以4.368億元人民幣拍賣成交，成為最昂貴的中國書法藝術品。方向宇認為，收藏這幅書法，除了欣賞黃庭堅的藝術，還帶有一份中國無價的瑰寶──孝道！



黃庭堅非常孝順，他從官廷下班（時任太史，相當於皇帝的秘書），回家貼身照顧母親，並親手替她洗滌便溺器具，直至她去世。舉殯之日，黃庭堅幾度哭昏，成為孝子典範。



方向宇