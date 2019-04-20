【Food Stop】海蝦　野生同養殖有幾唔同？

休漁期就快到，我美食婷作為一個海鮮狂迷當然深表支持，因為休息是為了走更遠的路嘛！唔畀機會海產繁殖，我哋又邊有咁多生猛海鮮食？況且休漁期期間，人工養殖海鮮供應依然源源不絕，一樣有大把選擇，以海蝦為例就有基圍蝦、草蝦等品種。



講開海蝦養殖，原來始於上世紀70年代，以中國和泰國產量最多，有75%的養殖蝦來自亞洲，第一種人工繁殖的海水蝦就是節蝦，而產量最多則分別為草蝦、對蝦和白蝦。論鮮味和彈牙程度，人工養殖的海水蝦當然無法跟野生品種相題並論，但卻以大隻多肉見稱，所以各有滋味，例如生長於鹹淡水交界的基圍蝦就水準穩定，蝦味也頗濃郁。



至於天生天養的野生蝦，品種就更多元化，本地野生海蝦主要來自南中國海和亞洲水域，無論是赤米、日本牡丹蝦抑或西班牙紅蝦，野生品種都以味道鮮甜為賣點，也保留了獨有的海水鹹香。要區分野生與人工養殖海蝦主要視乎品種，除此之外也可留意外殼的質感，野生海蝦蝦殼比較粗糙，而養殖蝦則較為滑溜。正如前文所述，野生蝦不僅味道鮮甜，也因為活動多所以分外爽口彈牙，價錢當然也高一截。