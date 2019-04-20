巨蛋級打卡位　親子必到！

踏入復活節假期，不少人都會留港消費，事關各大小商場已變身成應節的打卡熱點，為大家打造出多個好去處，以荃灣廣場為例，由即日至5月5日為大人細路帶來巨蛋級驚喜，商場特別打造「#EGGCITING EASTER」，場內特設三大主題區、六大打卡位，包括超巨型太陽蛋，讓大家放鬆躺下，發一個軟綿綿的雲海白日夢；幻想力豐富的你，則不可錯過以太陽蛋為主題的奇幻趣拍區，瞬間穿梭太陽蛋星球及熱辣辣的太陽國度，全程投入開心復活狂想曲！此外，大家更可於不同雞蛋造型的裝置旁大拍搞鬼照片齊齊打卡，共享開心溫馨時刻。



佳節驚喜豈止於此？女生們最愛的Disney TSUM TSUM將於商場萌爆登場，不只大受歡迎的迷你公仔載譽回歸，同場加設以大熱角色小熊維尼、勞蘇及米奇為主題的裝置及首次登場的TSUM TSUM巨型彈珠機等多個打卡位，「迪士尼精品復活節期間限定店」更會有「迪士尼•彼思動畫系列」及「迪士尼公主系列」等各類限定精品出售，粉絲們萬勿錯過！