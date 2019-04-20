順Phone快遞：蔡依林IG試玩　Galaxy Fold包裝搶先睇！

Samsung踏入2019年後異常積極，差不多每星期都有新話題。本周才在港發表了多部Galaxy A系手機，另一部備受注目的Galaxy Fold亦已開始全球宣傳。台灣藝人蔡依林便率先試玩，並在IG放上跟手機的合照，2天已吸了14萬個Like，可見受注目程度。



找藝人試玩這宣傳方法在手機界常見，Apple及國內廠商便經常使用。而除了蔡依林，從官方早前出釋出的「Galaxy Fold: The First Experience」短片可見，試玩名人還包括知名DJ Steve Aoki、德國球星葛斯（Mario Götze）、YouTube開箱名人Unbox Therapy及超人氣實況主Ninja等等。



短片又首次公開了Galaxy Fold的包裝設計，外觀恍如禮盒，表面有黑白斜紋，打開一刻會把手機盒升起，設計別具心思，襯晒其昂貴身價。Galaxy Fold預計4月26日在美國發布，售價1,980美元（約HK$15,532）。據知手機很快也會登陸香港並供傳媒率先試玩，進一步消息請留意東網後續報道！





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