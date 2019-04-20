唔食蛋可以食蛋白布甸

傳統的復活節會以彩蛋裝飾及布置，增加節日氣氛。尖沙咀一間高級歐陸餐廳的行政總廚黃曉峰師傅表示，由彩蛋演變而成的雞蛋甜品，亦成為節日美食。黃師傅指雞蛋不但是各國菜餚常用食材之一，亦是做糕餅甜品的所需品。他今日會以焦糖雞蛋布甸為基本，加入伯爵茶及只用蛋白部分，炮製成清新帶有清新茶香的蛋白布甸。而滑嘟嘟的秘訣在於將蛋白逐少加入忌廉中拌勻至又綿又滑，放入焗爐隔水焗約45分鐘，布甸入口自然滑溜不黏口。



材料（6杯）：

蛋白 5隻

忌廉 40克

伯爵茶包 3個

全脂牛奶 400毫升

沙糖 100克

水 90克



做法：

1. 將60克沙糖加水以慢火煮成焦糖，平均地注入小杯中。

2. 將全脂牛奶加熱至攝氏80至85度，注入放有茶包的小煲內，冚蓋焗5分鐘，加入剩餘的沙糖攪至完全溶化成伯爵奶茶。

3. 蛋白逐少加入忌廉拌勻至綿滑，注入伯爵奶茶中，輕力攪勻成奶漿。

4. 將奶漿隔篩，注入小杯中至7成。隔水放入焗盤中冚上錫紙，用攝氏150度焗45分鐘，待涼後雪凍即成。