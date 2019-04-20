Baselworld 2019：Patek Philippe　首推周曆腕錶

Patek Philippe向以研發各款日曆功能腕錶聞名，當中以年曆腕錶及萬年曆腕錶深得錶迷所追捧。今年品牌為日曆錶款添上另一複雜新成員，全Calatrava 5212A-001 Weekly Calendar腕錶，設計全新周曆顯示功能， 可顯示當前周數，不論在全球化的世界，以至智能電話世代下，皆非常實用。腕錶採用充滿層次感的圓環式布局設計，中央環形刻度配以紅色錘形指針以顯示星期，而第二枚錘形指針沿錶面邊緣兩個同心刻度展示周數與月份。最特別之處是此周數顯示的不是52周而是53周，因為品牌採用ISO 8601國際標準，選取星期一為一周之始， 而非按照不少國家的慣常做法，由星期日開始計算。裝置顯示一年首個星期包括1月4日，53周刻度已顧及出現額外星期的年份。



40mm直徑錶殼以精鋼打造，是品牌Calatrava時計系列唯一的精鋼款式。銀調乳白色錶盤上的字體由品牌屬下一位設計師的字迹創作而成， 錶面黑色英文字母與數字樣式獨一無二，細意印在編號5212腕錶錶面之上，平添詩意，讓人回想不久以前仍於日誌紙本上親書記事的時光。搭載全新26-330 S C自動上鏈機芯，新款機芯展示數項革新與改良設計，增進機芯表現，包括採用智能安全系統，確保佩戴腕錶人士可於日夜任何時間校正顯示，無損機芯整體運作。自動上鏈裝置同樣加以改良，其中擺陀形狀於旋動軸線兩側表面添上弧形凹槽，並提升了單向上鏈裝置的效率及壽命。



今年另一主打有5520P-001兩地時間響鬧功能腕錶，這頂級複雜功能腕錶以優雅的音錘敲打經典音簧演繹響鬧信號。響鬧功能透過4時位置錶冠操作，按照15分鐘的幅度選定響鬧時間。響鬧時間透過雙顯示窗展示，並搭配個別日/夜顯示器。腕錶採用飛行員錶款設計，鉑金錶殼， 黑檀木色放射狀錶面添上夜光阿拉伯數字與夜光指針。備有兩指中央時針，鏤空指針用作指示原居地時間，實心指針則指示錶主身處位置的當地時間。出行之時只需按下錶側8時與10時位置按鈕，即可依循一小時幅度，沿順時針方向或逆時針方向調校當地時間。



多款男裝錶加入新色調，錶迷熱捧的Nautilus Annual Calendar Moonphase推出全新藍色錶盤；2011年推出採用規範錶布局的Annual Calendar腕錶，加入黑X石灰的撞色設計。Aquanaut大裝Jumbo白金款式推出少見的卡其綠色色調，教人眼前一亮。