台灣民宿美食節　嘗即煮台式「蛋」料理

一連4天的復活節長假期昨日正式展開，除出外旅遊，香港同樣有不少精彩活動! 台灣觀光協會安排了多家來自台東、南投及屏東的特色民宿齊集荷里活廣場，舉行一連三天（4月20至22日）的「台灣民宿美食節」！以復活節不能缺少的元素---「蛋」作美食料理的創作主軸，即場炮製多款台式「蛋」之風味料理，讓香港市民於復活節期間在港也能品嘗台灣地道美食。



除了美食節活動外，同場還有復活樂悠悠DIY民宿教室、環台特色主題民宿的最新旅遊與入住資訊、旅遊達人分享遊台貼士、以及魔術和花式劍球表演等精彩綜藝節目。



台灣觀光協會駐香港辦事處主任施宗泓先生、荷里活廣場經理–物業管理羅詩詩小姐、台灣民宿聯合總會劉寧源總會長及藝人苟芸慧，聯同14家環台特色民宿代表、還有旅行社以及航空公司代表一同出席開幕儀式，為活動揭開序幕。



台灣觀光協會駐香港辦事處主任施宗泓表示：「台灣今年以小鎮漫遊為主題，復活節期間，特別將近年大受港人歡迎的親子民宿及農莊美食帶到荷里活廣場，他們分別代表熱情奔放的屏東、瑰麗清新的台東、幽靜絕美的南投，因此我們很高興今年再度跟荷里活廣場合作舉辦【台灣民宿美食節】，把民宿的馳名在地美食帶給大家。」



美食節同時邀請了多家旅行社參與，現場提供多種台灣民宿美食自由行的特惠旅遊套票，計畫到台灣遊玩就不要錯過。



【台灣民宿美食節@荷里活廣場】

日期：4月20至22日(周六至周一)

地址：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

時間：12:00p.m-7:00p.m