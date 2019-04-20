本日日本：紀念時刻　落車落機時已變令和時代

近期日本最重要的大事，自然是平成時代即將結束並迎來令和時代，大家有沒有想過，可以在列車上或飛機上紀念這一件大事呢？



京王電鐵臨時列車 橫跨平成令和

京王電鐵便宣布，會在4月30日至5月1日期間，推出一列由新宿站出發，前往京王八子站的臨時列車「京王LINER 平成→令和號」，特點是大家上車之時仍是平成時代，但下車之時，已經日本已經換了天皇，變成令和時代了！



這輛列車，將會在4月30日晚上11時45分由新宿站出發，而在5月1日凌晨0時6分停靠府中站，到達終點站京王八王子站的時間，就是5月1日的0時24分。



為了「應節」，列車亦會稍作修飾，上「令和」車頭牌，而在車內還會贈送以「令和之站」為概念的收藏卡，絕對有珍藏價值。想搭乘這輛特別的臨時列車，除了要購買乘車券外，還要加上劃位費用400日圓，想購票的話，請記住在4月23日上午7點起，透過「京王チケットレスサービス」網上預購。



此外，車內亦會率先售賣「新天皇即位紀念乘車券」，包括有京王線‧井之頭線的一日乘車券、聖蹟櫻丘站至山田站的單程乘車券，以及繪有列車照片的書籤，售價為1,000日圓。

網址：https://www.keio.co.jp/zasekishitei/ride/ticket/index.html



關西空港出發 令和第一天看富士山

此外，FDA亦會在5月1日推出特別班機團，由關西空港出發，在空中迎接令和的第一個日出，而途中更會經過富士山，第一時間眺望令和年代的日本第一名山，此外，乘客還會獲發搭乘證明書及令和紀念品，非常有意義，航機於2019年5月1日凌晨3時30分起飛，早上6時回到關西空港。

網址：https://tour.club-t.com/tour/relation?r=KAN84910

