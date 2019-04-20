【決性11點】中女絲襪谷：車廂內咁至安全

「呢個星期安心真係勁洗版！」阿田

「超~偷食仲係新聞？你話安仔畀人影到攬住條仔啜啜啜就話啫。」Joe君

「嘩~唔好講，好有畫面。」阿田



「唉~我好鍾意sammie架~希望佢快啲平復~」肥比

「我就話馬明應該快啲飛咗條女。」艾美美

「你班八婆，咁多大新聞唔關心。」Joe君



「國家大事留番畀你關心啦，今次最發達係個司機，聽講執咗過百萬」阿田

「係咪呀？乜最發達唔係嗰個網多人登記咗咩？」艾美美

「唔知喎，我無為咗睇片登記呀~」肥比

「我都無呀，有個fd晨早send咗條片過嚟啦~」阿田

「咁我都無，我都唔睇新聞嘅......」艾美美

「我仲買緊報紙睇添~。」Joe君

「Joe君， U Win！」阿田



「嗱~咪話我唔關心社會，我最關心的士上嘅私隱，好驚畀人偷影呀。」艾美美

「係喎，你成日飛的返工喎」肥比

「無成日~間唔中啫。」艾美美

「之前咪話有好多鹹濕司機，裝車cam為咗𥄫女嘅，所以肥比你都要小心啲。」阿田

「小心咩？我都唔會喺的士攬攬錫錫。」肥比

「最弊你成日着短裙呢，因住畀人錄影晒畀人當AV片睇。」阿田

「唔會掛？下次要戴口罩上的士。」肥比



「講起呢樣，我最不安就係攬安全帶！」艾美美

「點解？」肥比

「條安全帶壓住個胸，你知好突出架啦~」艾美美

「呢樣....我無意見」Joe君

「所以呢，我會將個袋放喺前面遮住。」艾美美

「真係服Q咗你」Joe君

「咁安全帶幾唔舒服都要攬嘅，保障自己~」肥比

「係囉，安心就係因為無攬咪出事囉！」阿田

「攬咗會乖乖坐定咩？」艾美美

「超~嗰陣佢哋點會諗安全帶，應該係安全兔囉~」Joe君

「因為復活節？哈哈哈」肥比

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