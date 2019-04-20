【決性11點】中女絲襪谷：車廂內咁至安全
2019年04月20日 22:30
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【決性11點】中女絲襪谷：車廂內咁至安全
「呢個星期安心真係勁洗版！」阿田
「超~偷食仲係新聞？你話安仔畀人影到攬住條仔啜啜啜就話啫。」Joe君
「嘩~唔好講，好有畫面。」阿田
「唉~我好鍾意sammie架~希望佢快啲平復~」肥比
「我就話馬明應該快啲飛咗條女。」艾美美
「你班八婆，咁多大新聞唔關心。」Joe君
「國家大事留番畀你關心啦，今次最發達係個司機，聽講執咗過百萬」阿田
「係咪呀？乜最發達唔係嗰個網多人登記咗咩？」艾美美
「唔知喎，我無為咗睇片登記呀~」肥比
「我都無呀，有個fd晨早send咗條片過嚟啦~」阿田
「咁我都無，我都唔睇新聞嘅......」艾美美
「我仲買緊報紙睇添~。」Joe君
「Joe君， U Win！」阿田
「嗱~咪話我唔關心社會，我最關心的士上嘅私隱，好驚畀人偷影呀。」艾美美
「係喎，你成日飛的返工喎」肥比
「無成日~間唔中啫。」艾美美
「之前咪話有好多鹹濕司機，裝車cam為咗𥄫女嘅，所以肥比你都要小心啲。」阿田
「小心咩？我都唔會喺的士攬攬錫錫。」肥比
「最弊你成日着短裙呢，因住畀人錄影晒畀人當AV片睇。」阿田
「唔會掛？下次要戴口罩上的士。」肥比
「講起呢樣，我最不安就係攬安全帶！」艾美美
「點解？」肥比
「條安全帶壓住個胸，你知好突出架啦~」艾美美
「呢樣....我無意見」Joe君
「所以呢，我會將個袋放喺前面遮住。」艾美美
「真係服Q咗你」Joe君
「咁安全帶幾唔舒服都要攬嘅，保障自己~」肥比
「係囉，安心就係因為無攬咪出事囉！」阿田
「攬咗會乖乖坐定咩？」艾美美
「超~嗰陣佢哋點會諗安全帶，應該係安全兔囉~」Joe君
「因為復活節？哈哈哈」肥比
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