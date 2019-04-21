星座密語：其實你心裏有沒有我！3大劈腿達人

有云：「十個男人九個滾，剩返一個仲諗緊」，今時今日，世界愈來愈多誘惑，不但男性會出軌搞小三，其實女性也何嘗不喜歡一腳踏兩條船呢！玄學上有不少關於偷食面相的分析，如果從星座角度，那些星座最具成為劈腿達人的潛質？誰也不想自己的另一半「偷食」，做任何事前，請你想一想誰曾共你歡笑、也陪你走過低谷。不要做醜惡的人，好好真心真情對待所愛，繼續一步步前行，以免斷送幸福。





第1位：處女座 偷情技巧細密

處女座屬於完美主義者，凡事講求潔癖，用情怎會不專一？為何他們竟會成為劈腿達人？

表面上，處女座確是忠心情人，對另一半關顧有嘉，面對對方無理的要求，多數表現得千依百順，但人的忍耐能力有限，處女座亦不例外。一旦遇到怦然心動的劈腿對象時，亦會認真思考到劈腿的問題，究竟新對象會否比現時的好？若處女座不想跟另一半分手，便會愉愉地跟新對象交往。心思縝密的處女座，做事小心翼翼，偷情技巧相當高超，較難留下任何愉食的蛛絲馬迹，就算被另一半懷疑，也會選擇打死不認，並跟第三者斬斷情絲，再悄悄地回到另一半身邊，真正「你唔夠佢玩！」



第2位：人馬座 易跟朋友曖昧

人馬座個性熱情直率，經常分不清情人與朋友的界線，容易跟人慢慢建立曖昧的關係，並在不知不覺劈腿了，但由於其直率本性，可能迷迷糊糊的不以為意。若事情被另一半所揭發，人馬座多數回答：「我們只是朋友呀！」其實對人馬座來說，情人與朋友的界定真的是很模糊，所以說的也可能是事實。不過若然人馬座真的劈腿，他會感到非常苦惱，因為別看人馬座傻更更似的，本身卻是用情專一的情人，只不過稍為不夠專心而惹上誤會。如果人馬座不認為第三者是真命天子，一定會重投另一半的懷抱，並且跟第三者極速分手。



第3位：天蠍座 渴望無限被愛

一般人多數看到天蠍座冷酷的外表，以為他理智過人，應是不會偷食的正人君子。這想法大錯特錯！因為天蠍座是個較為神秘的星座，冷酷的外表正正埋藏着一顆熱情如火的內心。天蠍座往往很用心經營一段關係，讓另一半感到非常幸福，亦成為眾人眼中模範的一對。熱戀過後，感情較易由激情漸趨平淡，但在天蠍座的愛情世界裏，卻屬於高需求的情人，加上火熱的內心，總需要另一半源源不絕的付出，撫平其心靈。如果另一半滿足不到其需要，天蠍座很大機會主動向外發出愛的信號。

