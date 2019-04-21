貓咪舔你　4大情感體現

貓咪每天都會多次舔自己的身體，藉以清潔手仔腳仔和面仔，而如果你是貓奴，就會發覺貓咪舔自己之餘，可能更會

舔你，一般而言都是舔手指多，有些則喜歡舔主人的頭髮、小腿甚至面部，由於貓咪的舌頭長滿小鈎刺，當其舌頭接觸皮膚的感覺的確是有點怪怪的，但當你知道在喵星人的世界裏，只有對自己最親愛的品種才會互相用舌頭舔，你是不是好感動呢？關於貓咪舔主人，還會是其實情感的體現，讓我們逐一了解吧！



【當你係喵星人】

1.做記號宣示主權

眾所周知，貓具有狩獵的天性，即使成為了家貓，牠們血液裏仍然保留愛捕獵的因子，而貓咪舔東舔西，其實是留下氣味去標記某物件屬於牠，所以貓媽媽會常常舔自己的幼貓來確認牠們的擁有權，而貓咪也會和相處融洽的同伴互舔對方，並藉以告誡別的動物切勿闖入其勢力範圍，以及冒犯牠的物件，可以想像貓咪愛舔你的話，就是要向別的貓咪宣示主權---你是我的！



2.將貓奴當作同類

人養貓貓養人，別以為你是主人就能高高在上，其實在貓咪的眼中，你只是一頭長相較奇特的「貓」，人？咩嚟架？所以當貓咪常常舔你的手及腳，那就表示牠已經接受了你這位同類，而且希望透過舔手腳的動作，教識你這隻「貓」自行清潔身體！



3.保留幼貓期回憶

前文說貓咪舔你是把你當自家人看，另一方面也是貓咪們的「童年回憶」，因為貓咪總會記得幼貓時期，貓媽媽是如何為牠洗身，而牠以同樣方式對待貓奴，某程度上是牠把你當作貓媽媽的感情投射。



4.情難自製舔頭髮

相信貓奴會發現，主子除了喜歡舔手舔腳外，更愛舔頭髮，甚至肉緊地咬起上來，其實但凡線狀物體都是貓咪的至愛，而你的頭髮對牠來說可謂額外吸引，因為充斥着你的氣味，加上貓咪一心要為你清潔，而你的手手腳腳無論毛髪怎豐盛，都及不上你的頭髮濃密吧？所以頭髮對貓咪來說，幾乎等同在理順自己的毛一樣，試問怎能抗拒呀！





【或許是焦慮症】

雖然貓咪舔主人是一種親密的感情表達，不過，也有可能是貓咪的焦慮徵狀，當貓咪感到壓力或焦慮時，就會出現難以自控制的強迫性舔毛行為。牠們藉着舔毛這個行為，抒發自身緊張的壓力和情緒，如果情況持續，更可能發展成舔布、紙箱，甚至是主人。關於如何分辨舔毛這個行為孰好孰壞，實在有賴主人細心觀察，如果貓咪因為過度舔毛而導致身上毛毛甩掉，就要看獸醫尋求專業協助了。

