脆皮果汁泡芙　繽紛爆Cream

想在復活節品嘗應節甜點？除了大路的復活蛋和公仔朱古力外，也可跟尖沙咀一間五星級酒店糕餅總廚何維城師傅（Danny）學整繽紛的倒轉爆漿杧果泡芙。



師傅在傳統的泡芙上加上一塊脆皮再烤焗，感覺猶如在吃菠蘿包，他建議選用即使加水和牛油攪拌都不易溶化的Cassonade Sugar，脆皮口感更加豐富。一般會在泡芙側面唧入忌廉，但這次則倒轉將Cream唧在泡芙底部，賣相精緻。之後放上杧果波波花，以及食用花作裝飾便完成。大家亦可按個人喜好選用不同果汁製作波波花，口味更多樣化。



泡芙材料：

奶 125毫升

水 125毫升

鹽 少許

牛油 100克

麵粉 150克

蛋 250克



泡芙脆皮材料：

牛油 145克

蔗糖 180克

麵粉 180克

雲呢拿籽 少許



杧果波波材料：

杧果汁 516毫升

大菜粉 60克

水 1.12公升



杧果忌廉材料：

杧果汁 250毫升

雲呢拿籽 少許

糖 60克

吉士粉 20克

蛋黃 75克

白朱古力 50克

魚膠粉 3克

冰水 15克

忌廉 250毫升



其他材料：

朱古力片 適量

食用花 適量



做法：

1. 「泡芙」材料中的奶、水和鹽以慢火煲滾，加牛油煮溶後，放入麵粉邊煮邊攪，約煮1至2分鐘成麵糰；倒入攪拌機，打入雞蛋攪勻，取出唧成圓球狀雪凍備用。

2.「泡芙脆皮」材料全部拌勻，揉搓平後鋪在雪凍的泡芙麵糰表面，以攝氏180焗35至45分鐘。

3.「杧果忌廉」材料中的糖、吉士粉和蛋黃拌勻；杧果汁、雲呢拿籽以細火煮熱，離火後倒入蛋黃漿內拌勻，再煮至濃稠。

4.離火後加入白朱古力攪溶，加入預先和冰水混合的魚膠粉，拌勻後放涼；忌廉打至企身，與冷卻了的朱古力漿混合，從泡芙底部唧入作餡。

5.「杧果波波」中的杧果汁加120毫升水煮熱，倒入半圓形模具內冷藏成果汁冰備用。

6.大菜粉加1公升水煮溶待涼，將果汁冰放在大菜粉溶液內，拿出待外表凝固。泡芙反轉以底部放上朱古力片及杧果波波，以食用花裝飾便成。