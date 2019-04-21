脆皮果汁泡芙 繽紛爆Cream
想在復活節品嘗應節甜點？除了大路的復活蛋和公仔朱古力外，也可跟尖沙咀一間五星級酒店糕餅總廚何維城師傅（Danny）學整繽紛的倒轉爆漿杧果泡芙。
師傅在傳統的泡芙上加上一塊脆皮再烤焗，感覺猶如在吃菠蘿包，他建議選用即使加水和牛油攪拌都不易溶化的Cassonade Sugar，脆皮口感更加豐富。一般會在泡芙側面唧入忌廉，但這次則倒轉將Cream唧在泡芙底部，賣相精緻。之後放上杧果波波花，以及食用花作裝飾便完成。大家亦可按個人喜好選用不同果汁製作波波花，口味更多樣化。
泡芙材料：
奶 125毫升
水 125毫升
鹽 少許
牛油 100克
麵粉 150克
蛋 250克
泡芙脆皮材料：
牛油 145克
蔗糖 180克
麵粉 180克
雲呢拿籽 少許
杧果波波材料：
杧果汁 516毫升
大菜粉 60克
水 1.12公升
杧果忌廉材料：
杧果汁 250毫升
雲呢拿籽 少許
糖 60克
吉士粉 20克
蛋黃 75克
白朱古力 50克
魚膠粉 3克
冰水 15克
忌廉 250毫升
其他材料：
朱古力片 適量
食用花 適量
做法：
1. 「泡芙」材料中的奶、水和鹽以慢火煲滾，加牛油煮溶後，放入麵粉邊煮邊攪，約煮1至2分鐘成麵糰；倒入攪拌機，打入雞蛋攪勻，取出唧成圓球狀雪凍備用。
2.「泡芙脆皮」材料全部拌勻，揉搓平後鋪在雪凍的泡芙麵糰表面，以攝氏180焗35至45分鐘。
3.「杧果忌廉」材料中的糖、吉士粉和蛋黃拌勻；杧果汁、雲呢拿籽以細火煮熱，離火後倒入蛋黃漿內拌勻，再煮至濃稠。
4.離火後加入白朱古力攪溶，加入預先和冰水混合的魚膠粉，拌勻後放涼；忌廉打至企身，與冷卻了的朱古力漿混合，從泡芙底部唧入作餡。
5.「杧果波波」中的杧果汁加120毫升水煮熱，倒入半圓形模具內冷藏成果汁冰備用。
6.大菜粉加1公升水煮溶待涼，將果汁冰放在大菜粉溶液內，拿出待外表凝固。泡芙反轉以底部放上朱古力片及杧果波波，以食用花裝飾便成。