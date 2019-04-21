【醫樂事】腱鞘巨細胞瘤的「黐纏」

腱鞘巨細胞瘤（Giant cell tumour of tendon sheath），是手部最常見的良性腫瘤之⼀，通常在手指的掌側或手掌出現，成因不明。從它的名稱來看，可能會以為它很巨大，其實這是形容它在顯微鏡下的病理特徵⽽已。



【生長速度較慢】

由於它的生長速度較慢，在早期患者較難發現，及後當它愈來愈⼤時，卻與附近的重要組織「黐纏」（粘連）在⼀起。這些重要組織包括：負責指關節屈曲的屈肌腱、指神經及指動脈等。患者除了發現手部有腫塊外，當它包圍着指神經時，更有機會出現手指麻痹。有時它會由手指的⼀側蔓延至另⼀側，甚至入侵指關節和指骨。雖然臨床檢查已能把它與其他良性腫瘤大致上區分，但磁力共振能在手術前評估它蔓延的範圍。



【可向周圍蔓延】

因它可不斷地向周圍蔓延，所以及早切除是最佳的選擇。當它與附近的重要組織愈發粘連的時候，手術的複雜性和意外傷及組織的風險便大增。再者，即使醫生戴着放大鏡，仔細地把它切除，只要留下丁點兒的「活口」（Satellite nodules），也足以使它在數年後「翻生」。據文獻記載，手術後兩至三年內的復發率平均高達25%，在良性腫瘤中算是數一數二！



腱鞘巨細胞瘤的「黐纏」和復發，彷彿是一段糾纏不清和離離合合的關係，因此及早一刀了斷，是最能夠把傷害減至最低的處理方法。