三界五行：種善因　得善果

《二十四孝》的二十四位孝子賢孫，種善因，得善果，孝順父母獲得豐厚回報，都是好結果。他們的孝順，目的只有一個，就是報答父母養育之恩。但，人在做，天在看，既然「百善孝為先」，行孝是行善的第一位，善有善報，二十四位孝子賢孫，不論年紀大小，是女是男，都有好報。



「善有善報，惡有惡報。若然不報，時辰未到；時辰一到，必然全報。」這雖然是俗語，但卻是有經有典。佛教《纓絡經‧有行無行品》記載了目連的一段話：「又問目連，『何者是行報耶？』目連白佛言：『隨其緣對，善有善報，惡有惡報。』」佛教《無量壽經》也說：「善惡報應，禍福相承，身自當之，無誰代者。善人行善，從樂入樂，從明入明。惡人行惡，從苦入苦，從冥入冥。」意思是說，福與禍，是善與惡的報應，自作自受，沒有誰可以替代。善人行善，是從快樂步入快樂，從光明走向光明。惡人行惡，是從痛苦步入痛苦，從黑暗走向黑暗。



這就是因果關係，道理與「種瓜得瓜，種豆得豆」一樣，不可能種瓜得豆，種豆得瓜的。因此，不可能是種善因得惡果，種惡因得善果的。



歷代帝王對中國五嶽的東嶽泰山非常崇敬，唐代封泰山為「天齊王」，宋代封為「天齊仁聖王」，元代封為「天齊大生仁聖帝」，明代又回復為「東嶽泰山神」。道教把中國五嶽的泰山尊為東嶽泰山大帝，並有《東嶽大帝寶訓》，訓示世人如何分清楚善惡。（明續）



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