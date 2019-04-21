【Food Stop】百變壽司　原來咁樣分

雖然壽司驗到有寄生蟲的新聞時有所聞，不過依然無損大家對壽司的熱愛。嗱，壽司就食得多，你又知不知道它的來歷和種類呢？今日就等我美食婷話你知啦！



壽司最為人識的日文寫法當然是「寿司」，除此之外也有「鮨」和「鮓」兩種叫法，前者解作攪碎的魚肉，後者則是指用鹽和醋醃製的食物，當中以「鮓」歷史最悠久，可想而知壽司最初是為了延長食物的保鮮期而發明。



講到壽司種類，相信大家都知道有太卷、手卷、反卷、軍艦卷之分，但其實還有較少見的押壽司，你又見過未呢？太卷即是用紫菜卷着米飯和餡料，再將整條飯卷切成小件的壽司。反卷與之相反，把材料鋪好後，將竹蓆反轉捲起，因此紫菜會在中間，面層則以魚籽及芝麻作點綴。捲成圓錐形的就是手卷，顧名思義是直接用手拿着吃。而軍艦卷就是手握適量米飯，然後用紫菜包好，上面再放配料。



至於在香港較少見的押壽司，日文名叫「押し寿司」，又有箱押壽司的別稱。這種壽司起源於大阪，至今同樣在關西較流行，做法是將壽司飯和配料放進小木箱內，壓實後取出再切成方形，下次去關西不妨試試這種賣相與別不同的押壽司。