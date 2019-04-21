「霧」遊雲仙　來回地獄又折返人間

「如霧起，暗暗蓋掩身邊妳……」歌詞很浪漫吧？但這些霧如充斥濃濃硫磺味，那又是甚麼Feel？大家可來長崎的「雲仙地獄」來體會。雲仙地獄不是真地獄，其實是日本溫泉旅遊勝地之一，早在昭和9年就已是少數國立公園之一，在日本新八景「山獄」的代表。位於雲仙古湯與新湯之間的雲仙地獄，可不像九州的別府地獄溫泉，它沒有庭園山水的包裝，相反它「原始」，沒太多修飾，整片谷地都滿布硫磺岩石，熱騰騰的水氣、帶着濃烈硫磺味的白煙，幾乎籠罩了整個山頭，境況就如同佛教中形容的地獄，只欠幾副白骨。



雲仙地獄泉湯，源自柑橘灣海底岩漿的高溫氣體，結合雲仙山間地下水混合而成，其噴氣溫度高達攝氏120度，泉溫也達98度，泉質為硫磺泉，帶強酸性，泡浸對風濕、糖尿及皮膚病皆有功效。但在幕府時代，雲仙地獄卻曾成為幕府迫害基督教徒的刑場，據說在1625年至1627年間，就有不少教徒曾被投進溫泉火坑，甚至被綁柱上被滾燙泉水活生淥死。如今矗立在雲仙地獄上的十字架，就是這些殉教徙的紀念碑。



雲仙地獄內，有多達30多個大小溫泉散布其中，大家可沿彎彎的木棧道游走看，當中較出名的包括有大叫喚地獄、清七地獄、紗線地獄等，其中有雀地獄，因為泉口多又小，且會發出雀般吱吱叫而得名，如近看在溫泉水面，更時不時會看到像花狀的結晶「湯之花」呢。有趣的是，雲仙地獄因熱暖長存，故冬天時特別多貓聚集，成了看貓小景點，希望夏天時牠們不會被燙熟吧。



雲仙地獄

地址：長崎縣雲仙市小濱町雲仙320

門票：免費

網址：http://www.unzen.org/t_ver/