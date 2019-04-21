瑞士優美湖泊　有塊「利口樂農田」

乘坐伯爾尼納快車遊瑞士，沿途的車站可落車走走。從Le Prese站落車前往，可到湖面積約2平方公里的波斯基亞沃湖（Lake Poschiavo）。該湖海拔高962米，水深可達85米，蓄水量有1.2億立方米，故此這個湖作水庫之用。你可泛舟湖上，欣賞湖光山色，持有牌照的人士更可在此釣魚，但為了保護魚兒，每人每天只可以帶走10條魚，最有趣的是有地方供清洗與真空包裝釣到的魚。遊客來到，更可以坐觀光船遊湖一小時，認真寫意。在湖的一邊，除了有酒店，還有一片花海，原來那兒是著名瑞士薄荷糖利口樂（Ricola）的其中一塊農田，看着這片優美的生長環境，令人想當場食番粒糖呢！



另外位於海拔2,091米的阿爾卑葛路姆（Alp Grum）火車站，車站同時設有酒店與餐廳，據說這是世界唯一一間只能坐火車前往的餐廳，除非你行山，否則就沒有別的交通工具可到達。當火車停下，映入眼簾的是帕魯峰（Piz Palu）與伯爾尼納峰（Piz Bernina），而兩峰中間則是帕魯冰河（Palu Glacier），儘管在夏天都能欣賞到冰川之美。想感受此處大自然風貌，除了可走到餐廳的露台，亦可以在酒店住宿一宵，全天候欣賞良辰美景。



伯爾尼納快車

運行時間：（夏令） 即日至10月28日（開頂車廂只限即日至9月23日），（冬令） 10月29日至12月8日

車票：庫爾至蒂拉諾成人CHF$63起（約HK$498）；留位費（夏令）CHF$14（HK$111），（冬令） CHF$10（HK$79）

網址：https://www.rhb.ch/en/panoramic-trains/bernina-express