【教樂事】正向教育　抗逆‧解難‧樂成長

「正向教育」是近年學界銳意發展的培育方針，而探討正向教育不得不提一個重要人物，就是被譽為「正向心理學之父」的Dr. Martin Seligman，他提倡以科學方法來探索幸福和心理健康，認為正向特質（樂觀、主動性人格）或情緒（開心）本身因具有特定的功能及催化效果，能影響個人後續態度及行為反應，因而設計出一個PERMA Model，成為往後各國學校推展正向教育的核心基礎。



【五大元素 撥亂反正】

PERMA Model包含五個核心元素：Positive Emotions（正向情緒）、Positive Engagement（全情投入）、Positive Relationships（正向人際關係）、Positive Meaning（正向意義）及Positive Accomplishments（正向成就）。學生要是具備上述五項心理能量，就算面對困難，也能對抗挫折，掌控逆境，不會輕易落入憂鬱狀態之餘，亦能自行找出化解問題的方法。



1.Positive Emotions：正向情緒 增添滿足

培養正面情緒有助建立樂觀態度，養成積極心態看待過去、現在和未來。正面情緒所指的是享受過程中帶來的歡樂和滿足感，例如學生進行英文寫作，喚起其正面情緒並不源自取得高分，而是在人物角色刻畫或故事設計的起承轉合創作中，所賦予他的滿足感。



2.Positive Engagement：全情投入 拓展智能

學生如在校園找到讓他們全情投入的課程或學習興趣，如樂器演奏、參加體育運動、跳舞、完成專題報告的製成品等，對其學習、成長和培養個人幸福和心理健康有正面影響。因為學生一旦熱誠投入，便會集中於當下一刻，從而創造一種幸福的沉浸過程，這對擴展他們的智力、技能和情感能力有莫大裨益。



3.Positive Relationships：正向人際關係 尋獲支持

良好的人際關係及社交網絡是滋養心靈的妙品，與父母、兄弟姐妹、同輩和朋友建立積極關係，對於傳播愛和快樂非常重要，因為每當遇到挫折總能尋獲有力支持。因此建構一個正向校園，先要具備良好的班級經營，無論在學生、家長及教師的互動溝通中，也鼓勵採用正向語言表達以凝聚關愛氛圍。



4.Positive Meaning：意義人生 確立目標

追尋人生目的和意義，是構成生活感覺幸福和滿足的關鍵。然而，這裏所指的不是追求滿足生活基本需要的快樂或物質財富，而是培養學生去尋找生活的實際意義，進而為自己訂立遠大目標。套用在校園之內，則可透過學生親身走入社區，參與社會服務並了解社會現況，來讓他們尋找各自的人生目標及意義所在。



5. Positive Accomplishments：正向成就 生命豐盛

成功實踐生活目標和抱負能為我們在人生道路上帶來成就感，讓生活變得豐盛。故個人訂立的目標和抱負必須是本身能力所及，而非不着邊際。而在校園中，我們可因應學生的不同能力，透過層次各異的校本課程設計，以及多元化的學習活動，讓每位學生於學習上也能持續地獲得正向成就的經驗，進一步深化其成就感。



許定國Profile

佛教黃焯菴小學校長

教育碩士（課程與創新教學/資優教育），

從事教學二十年，長於推展STEM及資優教育

現任香港課程發展議會委員

曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、

「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」