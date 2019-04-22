復活節扮兔子摘「蘿蔔」

尖東一間五星級酒店糕餅總廚何維城師傅（Danny） 噚日教大家炮製完泡芙後，今日教大家整法式杯子蛋糕應節。平日常吃到的美式杯子蛋糕，口感較乾身和結實，Danny今日教大家製作的無粉罌粟籽檸檬杯子蛋糕則屬口感鬆軟的法國款式。



法式小蛋糕以杏仁粉和罌粟籽等來製作，質感更軟熟輕盈、入口濕潤，建議大家在攪拌材料時用室溫雞蛋，和牛油攪拌時效果會更好。蛋糕表面放上特製的牛油曲奇，烤焗出來和泥土的感覺很相似，再於「泥土」上放上搓好的糖皮蘿蔔，視覺效果滿Fun。



牛油蛋糕材料：

牛油 90克

糖 180克

蛋 180克

杏仁粉 180克

罌粟籽 36克

蜜餞檸檬皮 84克

檸檬皮 半個

橙皮 半個



牛油曲奇材料：

牛油 120克

黃糖 120克

杏仁粉 75克

麵粉 158克



其他材料：

糖皮 適量

薄荷葉 適量



做法：

1.「牛油蛋糕」中的牛油和糖打勻，加入餘下材料拌勻，唧在模具內。

2.「牛油曲奇」材料全部拌勻，鋪在模具內的蛋糕面，以攝氏180度焗35至40分鐘。

3.糖皮搓成蘿蔔狀，薄荷葉扮葉子，於牛油曲奇中間挖出小孔，插入糖皮蘿蔔。