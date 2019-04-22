貼心旅人：立山黑部開山　交通全攻略

每年4月到6月，就是立山黑部雪之大谷開放的日子，相信不少人都想到此拍照兼打卡，不過立山黑部「阿爾卑斯之路」交通有點複雜，交通工具多達6種，加上各地遊客爭相湧至，只要一不留神，就會出現阻滯！在此便為大家整理一下「阿爾卑斯之路」的交通攻略。



單向勝雙向

行程規劃上，可以選擇單向，也可以選擇雙向的，不過既然自己規劃行程，應盡量選擇單向，不用走回頭路那麼悶！如果是到富山方向，就可在電鐵富山搭電車，如果往扇澤方向，從扇澤可以搭特急巴士到長野站。

如果出發地是立山車站的話，可以在電鐵富山搭乘火車往立山車站，如果是從扇澤作起點的話，可以從長野搭乘特急巴士往扇澤。

購買當日券的話，可以在當天的車站購買，各個車站都會在首班車開車前15-40分鐘開始售票。

此外，遊客亦可以網上預購乘車券，網址如下：

https://bit.ly/2UPIpjy



套票選擇多

遊立山黑部，亦可以購買周遊券：

一：阿爾卑斯、高山、松本地區周遊券

JR推出的外國人限定周遊券，包括從名古屋出發經過「阿爾卑斯之路」後再回到名古屋的所有交通工具費用。

票價：成人17,500日圓/日本國內購賣票價：成人18,500日圓

購買方式：各大旅行社、日本部分JR車站

網址：https://bit.ly/2ITB2AH



二：立山黑部加購票

JR推出的車票，必須搭配JR推出的各種周遊券（如JR全國周遊券、北陸拱型鐵路周遊券等）才能購買。

價格：大人9,800日圓

使用期間：2019年4月15日-2019年11月10日

使用範圍：長野出發的話，包括JR長野/信濃大町站⇒富山地方鐵道「電鐵富山站；富山出發的話，包括電鐵富山站⇒JR信濃大町站/長野站

備註：無論哪個方向出發，都不能中途折返，簡言之就是只能單程走一次。購票方面，最遲要在使用車票的前一天在JR主要車站購買，不能當日才購票。

網址：https://bit.ly/2Gyy2rz



景點逐個睇

假如由扇澤出發的話，在扇澤駅搭乘關電隨道電氣巴士，大概15分鐘便到達黑部水庫駅，離開車站後，可以到車站右方的展望台，從高處俯瞰黑部水庫。

接着遊客在徒步穿越水庫，需時約15分鐘，便抵達黑部湖駅，在此搭乘黑部登山紀車往黑部平駅，再搭乘空中纜車往海拔2,316米的大觀峰，別忘了到觀景台拍照兼打卡啊！

在大觀峰再轉乘立山隧道無軌電車往室堂站，便來到此行最重要的景點雪之大谷了，在雪之大谷可轉乘立山高原巴士往美女平，再乘坐立山登山纜車，便到達立山車站了。



行李託運

橫越立山黑部「阿爾卑斯之路」要搭乘各種交通工具，如果不走回頭路，帶着大型行李實在非常不方便！因此當局推出了「行李託運服務」，可以將遊客的行李運送到阿爾卑斯之路的另一邊，甚至還可以運送到指定的旅館，實在非常方便。

網址：https://bit.ly/1UzEGNl

