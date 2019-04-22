三界五行：行善作惡　皆有報應

中國有五嶽：東嶽泰山、南嶽衡山、西嶽華山、北嶽恒山，以及中嶽嵩山。其中以泰山為至尊，因為太陽由東方升起，所以被視為最早得到天恩的地方，萬物生長靠太陽，泰山是萬物發祥之地，泰山神是上天派來人間主管生死榮枯，是天廷與人間溝通的使者，職能包括新舊交替、保國安民、延年益壽、長命成仙、福祿官職、貴賤高下。古時的皇帝登基後都會去祭祀泰山。泰山是如何神聖不可侵犯，從「有眼不識泰山」這句俗語就知道了。



道家有幾本經是泰山大帝對萬物的祝福和監督。其中《東嶽大帝寶訓》，不但道教信眾要學要聽，即使是其他宗教的信徒，或者無神論者，也應該作為洗滌靈魂的至寶。



《東嶽大帝寶訓》又名《東嶽大帝回生寶訓》：「天地無私，神明鑒察。不為享祭而降福，不為失禮而降禍。凡人有勢不可使盡，有福不可享盡，貧窮不可欺盡，此三者乃天運循環，周而復始。故一日行善，福雖未至，禍自遠矣；一日行惡，禍雖未至，福自遠矣。行善之人，如春園之草，未見其長，日有所增；行惡之人，如磨刀之石，未見其損，日有所虧。損人利己，切宜戒之。一毫之善，與人方便。一毫之惡，勸人莫作。衣食隨緣，自然快樂。算甚麼命，問甚麼卜；欺人是禍，饒人是福；天網恢恢，報應自速；諦聽吾言，神明鑒服。」



方向宇