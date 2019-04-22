靈感煮意：【安撫胃酸】鹼性蔬菜藜麥粥

最近處理教室的事令我非常緊張，隨之而來的就是胃酸過多，經常肚脹脹，通常在這個時候，都會有人叫你「吃碗粥啦！」但不說不知道，白米屬稍微酸性的食材，ph值為6，若真的胃酸過多，吃了反而更不舒服。於是我用上一些鹼性度高的蔬菜、另外還有鹼性度達ph8的藜麥去寫了這個食譜，清清淡淡的，吃後胃舒服多了，又有精神工作。一眾生活緊張的朋友們，不妨試試這款粥，立即上東網生活收看這一集的《靈感煮意》，做了記得拍照給我欣賞啊！



靈山小貼士

雖然菇類屬有營養的食材，但若容易肚脹的話要減少吃。



材料（8-10碗）

西芹 3條

洋葱 半個

海鹽 適量

橙肉番薯 1個

藜麥 100克

低鈉湯 1-1.25公升

蒜頭 3瓣

薑 2片

茄子 1條

西蘭花 1個

檸檬皮碎 適量



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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