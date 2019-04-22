靈感煮意：【安撫胃酸】鹼性蔬菜藜麥粥
2019年04月22日 16:00
東網電視更多新聞短片
鹼性蔬菜藜麥粥（作者提供）
最近處理教室的事令我非常緊張，隨之而來的就是胃酸過多，經常肚脹脹，通常在這個時候，都會有人叫你「吃碗粥啦！」但不說不知道，白米屬稍微酸性的食材，ph值為6，若真的胃酸過多，吃了反而更不舒服。於是我用上一些鹼性度高的蔬菜、另外還有鹼性度達ph8的藜麥去寫了這個食譜，清清淡淡的，吃後胃舒服多了，又有精神工作。一眾生活緊張的朋友們，不妨試試這款粥，立即上東網生活收看這一集的《靈感煮意》，做了記得拍照給我欣賞啊！
靈山小貼士
雖然菇類屬有營養的食材，但若容易肚脹的話要減少吃。
材料（8-10碗）
西芹 3條
洋葱 半個
海鹽 適量
橙肉番薯 1個
藜麥 100克
低鈉湯 1-1.25公升
蒜頭 3瓣
薑 2片
茄子 1條
西蘭花 1個
檸檬皮碎 適量
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
個人網站︰http://lively.com.hk
Facebook︰http://www.facebook.com/lively.com.hk/
Instagram︰lively.com.hk