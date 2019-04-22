每周一湯：猴頭菇湯　健脾滋補

濕氣重令人沒精打采，想改善問題，不妨多吃一些健脾的食材，如南華藥業公司西灣河店負責人推介的猴頭菇湯。



猴頭菇食用藥用價值甚高，肉嫩味香位列中國四大名菜（與熊掌、海參、魚翅同列），故有「山珍猴頭、海味燕窩」、「素中葷」之稱。功效方面，猴頭菇性平味甘，有健脾養胃、安神、助消化、滋補身體等功效，特別適合腸胃不好的人士。牡丹雖好，也要有綠葉扶持，除猴頭菇外，其他食材還有無花果、淮山、杞子、白蓮子，各有不同的功效，如無花果可健脾潤腸，淮山則益氣養陰、補脾肺腎等。就算只煲齋湯，味道清甜，一家大細飲得滋味。如果想增加鮮甜的味道，則可加入瘦肉半斤。





【猴頭菇湯】

材料：（4人分量）

猴頭菇 2個

無花果 4個

淮山 1両

杞子 1両

白蓮子 1両

瘦肉半斤（或煲齋湯）



做法：

1.先將猴頭菇用清水浸泡20分鐘後洗淨備用。

2.將其他材料用清水洗淨，如要加入瘦肉，請先汆水備用。

3.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用大火煲滾後，再用中火煲1.5小時。

4.最後加入適量食鹽，即可享用。



功效：

抗衰老，利五臟，健脾益胃，提高抵抗力