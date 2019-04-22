adidas Originals x A. Wang第五回　繼續精彩

adidas Originals與「大仁哥」 Alexander Wang合作已久，其聯乘作自推出以來一直備受潮人熱捧， 2019春夏已來到第五季，粉絲們當然好想知「大仁哥」今次有咩新搞作。



第五季以「休閒俱樂部」（Club Leisure）為主題，將上世紀80和90年代的健身舞服飾重新演繹為時髦運動裝，既可以穿去健身室，其至作便服或派對服飾皆宜。系列包括外套、連帽衞衣、Tee、Jogging、緊身褲和運動短褲，以「大仁哥」最愛的黑和白為主調，再配上螢光色和粉色的「Wangbody」和「Pro-Flex」印字，打造出搶眼的復古運動風格，加上倒轉的三葉Logo，盡顯「大仁哥」叛逆個性。系列中的運動鞋同樣精彩，除了大路的黑白色以外，還有一對超夢幻的粉紅色高筒波鞋，女波鞋控要買就趁手。