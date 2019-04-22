本日日本：兵庫淡路市　《火影忍者》樂園新開幕

動漫迷對《火影忍者》該不陌生吧？故事中各忍者間的激戰，看得人熱血沸騰，如今它更成全新的主題樂園「NARUTO＆BORUTO 忍里」，剛於4月20日在兵庫縣淡路市縣立淡路島公園的動漫主題樂園二次元之森（ニジゲンノモリ）中開幕。這座遊樂設施面積約有8,000平方米，園內的10米高巨型雕像，即主角鳴門居住的「木之葉忍村」地標可謂最為搶眼；遊客可手持書卷，闖進設了眾多機關的立體迷宮內探險，體驗忍者的修行；園中更有多座等身大的人氣主要角色模型，甚至包括敵方陣營「曉」及大蛇等的裝設，令你如置身《火影忍者》的世界。而入場者更可利用擴增實境（AR）技術在現場展現忍術驚天動天的威力。最難得是故事中鳴門最愛的拉麵店「一樂」，竟也化成了實體真食店，大家記得要來吃一碗。



NARUTO＆BORUTO 忍里

地址：兵庫県淡路市楠本2425番2号

營業時間：10:00am-10:00pm

票價：成人3,300日圓（約HK$231）

網址：https://bit.ly/2A9KZEz

