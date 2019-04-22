一站玩盡　5大小朋友的浪漫

扭蛋、遊戲機、夾公仔、卡Game、玩具精品……相信小朋友見到這些玩意都會精神為之一振，荃新天地二期結集了這5種「小朋友的浪漫」，其中扭蛋世界更有接近200部最新最潮的扭蛋機，除了高達、迪士尼和SANRIO等較常見的系列，亦有蠟筆小新、全職獵人和龍珠等熱門動畫的扭蛋，動畫迷必扭。另外，場內亦可以試玩遊戲《Just Dance》和《Jump Force》，前者是大熱跳舞Game，後者則是漫畫人物大亂鬥，玩家可以操控聖鬥士星矢、火影忍者和One Piece等角色進行對戰，實現漫畫迷的夢想。



此外，同場亦設有多部夾公仔機，以及《星夢學園friends》、《GundamTryage》和《幪面超人大戰》等Carddass卡類遊戲機，而下星期六、日更會舉辦Carddass比賽，小朋友可以與好友們一決高下，勝出者更可以贏取限量特別版閃咭。值得一提的是，期間限定店將會以特價發售SD高達三國創傑傳、米奇老鼠90周年紀念版Figure等大熱玩具，小朋友快啲叫爸B媽咪帶你去啦！



《復活節玩樂駅》

日期：即日至4月28日

時間：12:00nn至8:00pm

地點：荃新天地2期中庭