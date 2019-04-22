順風快遞：各大航空公司消息　一網打盡

日航推出「夏空」客機

NHK晨間劇《夏空》正在熱播，而日航亦推出了「夏空」主題彩繪客機，首航由羽田出發，目的地正是《夏空》的拍攝地帶廣，而機身上的彩繪，正是該劇女主角廣瀬鈴在劇中的造型，首航之後，這架航機便會在日本國內線飛行，預計至9月底。



越南富國島有直航

自從越南可以自己網上辦簽證後，便成為港人注目旅遊點。越捷航空於4月19日起正式開辦香港至富國島直航新航線，每周設4班來回航班（周日、一、三、五），航程大約2小時45分鐘。這個越南最大海島擁有水清沙幼的海灘和高級酒店，是愛好陽光海灘的度假旅遊新景點，而且該島為免簽證地區（最長可逗留達30天），連簽證都慳番，當然要趁機到此玩一轉。

網址：https://bit.ly/1plnvET



ANA推「事前座席指定」

從5月29日開始（購票日起計），ANA國際線經濟客艙的部分機票實行「事前座席指定」系統，乘客如想選擇逃生門出口座位、部分走廊位及部分窗口位，都要另外付費，以亞洲線為例，逃生門出口位每程4,500日圓，走廊位及窗口位則是每程1,500日圓。暫時實行「事前座席指定」只限V/W/S/L/K的機票，其餘的機票沒受影響，可繼續免費選擇座位。

網址：https://ana.ms/2KKXXAA



香草航空再推平機票

有關香草航空跟樂桃合併後停飛香港東京航線的消息，相信大家已聽聞過，不過香草航空仍繼續推出香港飛東京的平價機票，5月31日前出發，單程只需HK$198起，連稅大約8百多港元，香草航空會係下午2點推出心動香草飛東京優惠，趁仲有平就唔好放過啦！

預訂日期：2019年4月22日至4月23日下午1時

出發日期：4月26日至5月31日

網址：https://bit.ly/29rSFUn



港航快閃優惠

港航於今天（4月22日）推出快閃優惠，包括韓國及日本多個航點，香港來回首爾HK$1,000起、岡山HK$1,150起、大阪HK$1,660起、東京HK$1,740起、札幌HK$3,040起（全部未連稅），出發日子由5月至6月，想淡季出遊的朋友可以考慮！



預訂日期：4月22日至4月24日

出發日期：5月6日至6月27日

網址：https://bit.ly/1VkZxWX