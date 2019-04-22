Crazybaby Nano 1S　膠囊耳機可愛防水

年輕人揀真無線耳機，除了會考慮音色、售價，外形設計亦是關鍵一環，好似美國品牌Crazybaby推出的全新真無線耳機Nano 1S，外形就非常搶眼，充電盒好像一粒膠囊藥丸，配以搶眼的黑、白、金、綠與粉紅等多色選擇，明顯針對年輕人市場。



為了提升連接上的穩定性，使用藍牙5.0，配合PIFA天線，頻率寬廣，就算在旺角等鬧市聽歌都不會斷線，而且只需要與手機配對一次，之後只要將耳機由充電盒中取出，就可以自動配對，相當方便。此外，耳機重量只有4.4g，就算長時間佩戴聽歌都不覺重。雖然機仔細細，但耳機內置有高容量電池，充滿電後能連續播歌5小時，充電盒可為耳機充電多2次，將總使用時間延至15小時，而且支援快速充電，只需充電30分鐘，就能使用2小時。



為方便用家運動時聽歌，耳機支援IPX 4防水抗汗，就算戴着跑步都不怕汗水滲入耳機影響耐用性。音色方面，引進SUPERBTM專業調音，特別加強了低音的厚實感，配合5.5mm微型單元，將頻響範圍提升至8Hz~24,000Hz，對應AAC、mSBC、SBC、及CVSD音頻編碼解碼，高低音覆蓋全面。此外，機身設有操作鍵，能簡單切換播歌與通話。