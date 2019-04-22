超Fresh水果雞尾酒

話咁快4月已過了大半，冬天衫也是時候收起，除了着衫要換季之外，一樣要為雪櫃添置冰凍飲料，而IG：twitstedbar示範這兩款鮮果氣泡雞尾酒就最適合呢個時候享用，酸酸甜甜涼透心，一邊飲一邊煲劇簡直是人生一大享受。

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【香桃紅桑莓氣泡雞尾酒】



材料：

咖啡糖漿：

咖啡糖、清水 1杯



桃 4個

紅桑莓 1杯

薄荷葉 20片

桃味酒、咖啡糖漿 各2/3杯

白酒 1瓶

氣泡酒 適量



做法：

1. 煮滾咖啡糖與清水，冷卻20分鐘。

2. 將切片桃肉、紅桑莓、薄荷葉、桃味酒、咖啡糖漿及白酒混合。

3. 冷藏兩小時後，倒入氣泡酒。

4. 加冰即可享用。

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【士多啤梨蜜桃氣泡酒】



材料：

沙糖、清水 各1杯

士多啤梨 2杯

桃 2杯

士多啤梨 1杯

白酒 1瓶



做法：

1. 煮滾士多啤梨、沙糖與清水。

2. 將桃、士多啤梨、白酒拌勻，冷藏兩小時。

3. 加冰及倒入氣泡酒。

