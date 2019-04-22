超Fresh水果雞尾酒

2019年04月22日 20:00
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    蜜桃紅桑莓氣酒不但味道香甜特別適合這個季節飲用，繽紛的色彩亦叫人心曠神怡。(互聯網)

    話咁快4月已過了大半，冬天衫也是時候收起，除了着衫要換季之外，一樣要為雪櫃添置冰凍飲料，而IG：twitstedbar示範這兩款鮮果氣泡雞尾酒就最適合呢個時候享用，酸酸甜甜涼透心，一邊飲一邊煲劇簡直是人生一大享受。
    https://bit.ly/2IKBLnF

    【香桃紅桑莓氣泡雞尾酒】

    材料：
    咖啡糖漿：
    咖啡糖、清水 1杯

    桃 4個
    紅桑莓 1杯
    薄荷葉 20片
    桃味酒、咖啡糖漿 各2/3杯
    白酒 1瓶
    氣泡酒 適量

    做法：
    1. 煮滾咖啡糖與清水，冷卻20分鐘。
    2. 將切片桃肉、紅桑莓、薄荷葉、桃味酒、咖啡糖漿及白酒混合。
    3. 冷藏兩小時後，倒入氣泡酒。
    4. 加冰即可享用。
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    【士多啤梨蜜桃氣泡酒】

    材料：
    沙糖、清水 各1杯
    士多啤梨 2杯
    桃 2杯
    士多啤梨 1杯
    白酒 1瓶

    做法：
    1. 煮滾士多啤梨、沙糖與清水。
    2. 將桃、士多啤梨、白酒拌勻，冷藏兩小時。
    3. 加冰及倒入氣泡酒。