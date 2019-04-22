超Fresh水果雞尾酒
2019年04月22日 20:00
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蜜桃紅桑莓氣酒不但味道香甜特別適合這個季節飲用，繽紛的色彩亦叫人心曠神怡。(互聯網)
話咁快4月已過了大半，冬天衫也是時候收起，除了着衫要換季之外，一樣要為雪櫃添置冰凍飲料，而IG：twitstedbar示範這兩款鮮果氣泡雞尾酒就最適合呢個時候享用，酸酸甜甜涼透心，一邊飲一邊煲劇簡直是人生一大享受。
https://bit.ly/2IKBLnF
【香桃紅桑莓氣泡雞尾酒】
材料：
咖啡糖漿：
咖啡糖、清水 1杯
桃 4個
紅桑莓 1杯
薄荷葉 20片
桃味酒、咖啡糖漿 各2/3杯
白酒 1瓶
氣泡酒 適量
做法：
1. 煮滾咖啡糖與清水，冷卻20分鐘。
2. 將切片桃肉、紅桑莓、薄荷葉、桃味酒、咖啡糖漿及白酒混合。
3. 冷藏兩小時後，倒入氣泡酒。
4. 加冰即可享用。
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【士多啤梨蜜桃氣泡酒】
材料：
沙糖、清水 各1杯
士多啤梨 2杯
桃 2杯
士多啤梨 1杯
白酒 1瓶
做法：
1. 煮滾士多啤梨、沙糖與清水。
2. 將桃、士多啤梨、白酒拌勻，冷藏兩小時。
3. 加冰及倒入氣泡酒。