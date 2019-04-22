手推車展覽　見證社區動力

「小心有車，睇路呀！」方便靈活的手推車，是不少商戶和運輸人士送貨的必備搵食工具，但大家對它的認識有幾多？由即日至5月12日，大館──古蹟及藝術館舉辦以手推車作媒介的展覽「圓動力」，簡介中西區因受地形及早年城市規劃影響，導致該區窄路、斜路和樓梯也多，而在區內找地方泊車和上落貨也不容易，手推車自然大派用場。同場還展示多款在中西區常見或曾經常出現的手推車，如雙輪木板車、小販車、籠車、直身汽水車、加有剎掣裝置的手推車等，部分手推車已有30年歷史。



節目夥伴的社區設計團隊「樂在製造」，花了接近6個月時間搜集歷史資料，了解手推車在工作上如何為不同界別人士帶來便利。他們更為展覽特別創作四部手推車，回應社區人士所需，當中包括可隨時調整大小的手推車，以及設有多個層格的買餸車等。作品不但實用，外形亦相當美觀。展覽每天上午11時至下午6時免費開放，除了每逢周六、日設有展覽導賞團外，還舉行兩場迷你手推車工作坊，費用為每對親二百元，需預約登記。