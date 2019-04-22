Ladies' Night：天氣升溫　獎勵自己唔好等

【CONVERSE x JW ANDERSON 主攻山系】

近年，CONVERSE相當積極邀請不同當紅設計師或潮流單位聯名合作，當中英國設計師JW Anderson自2017年起多次參與設計聯名系列，而且每次有新作推出都極受追捧，難怪雙方合作關係一直持續至今。

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【童年回憶：白兔糖復刻飾品】

復活節邊個最紅？除了耶穌，應該是另一位主角兔仔，但邊隻兔仔令你印象最深呢？會否是白兔糖？香港時裝店WHITELISTED又有搞作，為迎接復活節，今次聯乘本地年輕設計師Yoyo Lau，設計出一系列以白兔糖為主題的飾品和手袋，一同復興童年經典回憶！

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【Columbia防水斗篷 雨天都要着得潮】

近排經常落雨濕濕，穿甚麼上街成了一大煩惱，唔想濕身又想型可以點？防水外套自然是對抗雨天不可缺的裝備，但同時要兼具潮味的話，Columbia這兩款防水斗篷絕對值得推介。

詳細睇：https://bit.ly/2IzSqe6



【Repetto春夏 走進奇幻馬戲團世界】

馬戲團象徵着奇幻和歡樂，充滿着無限想像，也給予時尚品牌不少創作靈感。Repetto春夏新作便捕捉了馬戲團的神秘魅力，為經典鞋款注入豐富的裝飾意念與色彩元素。

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【tout à coup x 法國公雞牌 大玩復古運動風】

走甜美法式風格的tout à coup，繼去年秋冬季與le coq sportif推出聯乘系列後大受歡迎，今個春夏再度攜手推出一系列充滿復古運動風的聯乘單品。整個系列充分將tout à coup的法式優雅浪漫與le coq sportif的法式復古運動休閒感覺融合，打造出具代表性的網球造型。

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