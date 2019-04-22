【深夜字聊】聽到女友嗌沖涼　當堂腳軟！

如果問拍緊拖或已婚嘅男士，最怕聽到另一半講邊句話時，不外乎「記唔記得今日係乜嘢日子？」或「出咗糧未？」諸如此類，只係呢位男網民卻最怕聽到女友話去沖涼。佢早前喺網上訴苦稱：「我同女友拍咗三年拖，雙方家長都見過，而佢最近幾乎每晚都會嚟獨居嘅我嘅屋企過夜。起初我以為我嘅性慾比佢旺盛，因為每次都係我主動求歡嘅，只係近嚟卻發現原來我諗錯咗，事關佢每次嚟親都要做，有時一晚三次。我試過有晚拒絕咗佢兩次，結果佢梗係嬲嬲。家陣我每次聽到佢講：『BB，我去沖個香噴噴嘅涼等你啊～』我都會有種腳軟嘅感覺。我哋家陣只得20幾歲咋，究竟點搞好呀？」



網友神回應：



二人痕：一聽到佢話要去沖涼，你就真係會咁驚？相信呢種只不過係條件反射嚟啫。你試吓叫佢下次沖涼咪同你單聲，睇吓效果會唔會好啲。



士多有幾間：你真係執到寶啦！我每次想親熱，都好似要跪佢咁，先至會碌上床，仲要係邊玩住手機嗰隻，你話係咪火滾呀！



良心Cindy：你哋啲男人真係麻煩！主動求歡你話頂唔順，唔主動又話人哋吊高嚟賣。你試吓送支情趣棒畀佢吖，睇吓佢有冇反應囉。玩吓手佢第時唔需要你，你就仲驚。



香噴噴大肉髀：佢會求歡都好吖，如果佢有日突然唔求你嘅話，你仲驚呀！點解？你心照啦！嗱，做多啲運動，叫佢呀，消耗吓啲體力，佢應該唔會咁大食嘅。