IB攻略：點解IB愈來愈難入？

好多家長以為國際學校畀錢就入到，事實上，今時唔同往日，準IB學生除咗要過五關斬六將，還要留意有些國際學校可能有額外債券需要購買，學生才可以入讀，但究竟係咩原因令到IB學校愈來愈難入？



【全球IB學生入數不斷增長】

以2014-2018宏觀來看，IB學校由2014年2,211間學校，至2018年已經增長到2,790間，喺短短4年時間，增長率去到接近3成；學生人數更加由134,000增長到163,000，全球足足多咗2萬幾人讀IB。但係反觀香港，我哋都只係增加咗兩間IB學校，當香港嘅IB學校想要維持高水平的IB成績，自然就會挑選學生。另外，順帶一提，就係香港多咗雙學制的學生，即係DSE同IB一齊行，例如啟思，男拔萃，聖士提反等等，由於IB學費相對比較昂貴同埋師資亦都較好，雙學制的IB學校要係傳統國際學校例如英基，加拿大國際等跑出，一定要以非常高的IB平均分做招徠，咁樣先會吸引到家長報讀。



【IB學校除學費外，還要畀其他費用】

以數碼港弘立書院為例子，中學部門每年學費大概24萬之餘，新生必須選擇年付建校費或購買本金券。建校費用係幾多？2018-19及2019-20學年的一次性建校費為HK$200,000，不獲發放任何利息，亦不可轉讓。當然學生家長不一定要一開始就全數支付，首年可以支付HK45,000先，之後再每年畀HK$30,000。



再看多兩個例子，香港仔的滬江維多利亞學校亦都有6萬元發展金需要繳付，以一年級新生為例，如果開學前放棄學位就不或退款。九龍塘耀中國際，所有中學部新入學的學生必須購買債券，已繳付之債券款項將不獲退還，除非學生退學，債券不可轉讓。債券費用如下：

第1名子女 HK$470,000

第2名子女 HK$235,000

第3名子女或以上 HK$117,500



所以入得IB學校，家長銀両一定要充足，千祈唔好只係睇每年學費，因為其他費用例如發展金，債券都要留意。



【IB學校面試多】

最後就係IB學校由於希望有高質素的學生報讀，通常都會有雙語面試，例如英文和普通話，或者廣東話，同時亦都會有筆試。學生最好除了成績好之外，有音樂成就或者體育都可以加分。值得一提嘅係，不只是同學生面試，有些學校都會同家長面試，所以IB家長唔好以為報讀時，可以置身事外，你們有可能一樣要參加面試！



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣