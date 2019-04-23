辣雞肉鍋飯　墨西哥「芝」味

2019年04月23日 15:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    辣雞肉鍋飯混入多樣蔬菜，可中和辛辣味。（互聯網）

    熱辣辣的煲仔飯，米粒吸收了食材的味道，再加點豉油，真是人間美味。但除了港式吃法，IG @the_wholesome_dish就教大家煮墨西哥風味的辣雞肉鍋飯，鍋內先炒香雞肉和配料，然後加入生米去炒香，之後加入雞湯、番茄辣椒和墨西哥醬料等，如果吃得辣可再加點辣椒粉，加蓋將湯汁被米飯吸收，期間可輕輕開蓋攪動一下，以免煮焦。

    最後才加入黑豆和芝士碎焗至半溶，質感豐腴的雞肉飯，不單味道濃郁，而且吃到啖啖肉和黑豆，超級美味。想更豐富一點，可再加點番茄粒、生菜絲和酸忌廉等拌來吃，滋味無窮。
    https://www.instagram.com/p/BwSVFNhB8Tv/

    材料：
    橄欖油 2湯匙
    洋葱碎 1個
    去皮雞胸肉碎粒 1磅
    鹽 半茶匙
    黑胡椒碎 半茶匙
    米 1杯
    粟米 1杯
    雞湯 2杯
    番茄辣椒罐頭 1罐
    墨西哥enchilada醬 1杯
    辣椒粉 2茶匙
    小茴香粉 1茶匙
    黑豆 1罐
    芝士絲 1杯

    做法：
    1.燒熱油，加入洋葱碎、雞胸肉、鹽、黑胡椒碎炒約5分鐘。
    2.放入生米3至4分鐘，加雞湯、番茄辣椒、辣椒粉、小茴香粉、粟米、墨西哥enchilada醬，拌勻後加蓋煮約20分鐘，不時攪拌直至米飯吸收了湯汁。
    3.加入黑豆、芝士碎，加蓋焗5分鐘便成。