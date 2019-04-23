辣雞肉鍋飯 墨西哥「芝」味
2019年04月23日 15:00
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辣雞肉鍋飯混入多樣蔬菜，可中和辛辣味。（互聯網）
熱辣辣的煲仔飯，米粒吸收了食材的味道，再加點豉油，真是人間美味。但除了港式吃法，IG @the_wholesome_dish就教大家煮墨西哥風味的辣雞肉鍋飯，鍋內先炒香雞肉和配料，然後加入生米去炒香，之後加入雞湯、番茄辣椒和墨西哥醬料等，如果吃得辣可再加點辣椒粉，加蓋將湯汁被米飯吸收，期間可輕輕開蓋攪動一下，以免煮焦。
最後才加入黑豆和芝士碎焗至半溶，質感豐腴的雞肉飯，不單味道濃郁，而且吃到啖啖肉和黑豆，超級美味。想更豐富一點，可再加點番茄粒、生菜絲和酸忌廉等拌來吃，滋味無窮。
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材料：
橄欖油 2湯匙
洋葱碎 1個
去皮雞胸肉碎粒 1磅
鹽 半茶匙
黑胡椒碎 半茶匙
米 1杯
粟米 1杯
雞湯 2杯
番茄辣椒罐頭 1罐
墨西哥enchilada醬 1杯
辣椒粉 2茶匙
小茴香粉 1茶匙
黑豆 1罐
芝士絲 1杯
做法：
1.燒熱油，加入洋葱碎、雞胸肉、鹽、黑胡椒碎炒約5分鐘。
2.放入生米3至4分鐘，加雞湯、番茄辣椒、辣椒粉、小茴香粉、粟米、墨西哥enchilada醬，拌勻後加蓋煮約20分鐘，不時攪拌直至米飯吸收了湯汁。
3.加入黑豆、芝士碎，加蓋焗5分鐘便成。