辣雞肉鍋飯　墨西哥「芝」味

熱辣辣的煲仔飯，米粒吸收了食材的味道，再加點豉油，真是人間美味。但除了港式吃法，IG @the_wholesome_dish就教大家煮墨西哥風味的辣雞肉鍋飯，鍋內先炒香雞肉和配料，然後加入生米去炒香，之後加入雞湯、番茄辣椒和墨西哥醬料等，如果吃得辣可再加點辣椒粉，加蓋將湯汁被米飯吸收，期間可輕輕開蓋攪動一下，以免煮焦。



最後才加入黑豆和芝士碎焗至半溶，質感豐腴的雞肉飯，不單味道濃郁，而且吃到啖啖肉和黑豆，超級美味。想更豐富一點，可再加點番茄粒、生菜絲和酸忌廉等拌來吃，滋味無窮。

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材料：

橄欖油 2湯匙

洋葱碎 1個

去皮雞胸肉碎粒 1磅

鹽 半茶匙

黑胡椒碎 半茶匙

米 1杯

粟米 1杯

雞湯 2杯

番茄辣椒罐頭 1罐

墨西哥enchilada醬 1杯

辣椒粉 2茶匙

小茴香粉 1茶匙

黑豆 1罐

芝士絲 1杯



做法：

1.燒熱油，加入洋葱碎、雞胸肉、鹽、黑胡椒碎炒約5分鐘。

2.放入生米3至4分鐘，加雞湯、番茄辣椒、辣椒粉、小茴香粉、粟米、墨西哥enchilada醬，拌勻後加蓋煮約20分鐘，不時攪拌直至米飯吸收了湯汁。

3.加入黑豆、芝士碎，加蓋焗5分鐘便成。