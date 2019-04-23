The Four Seasons of Tiffany　展現四季之美

不少珠寶設計師都愛從大自然中探索，將動植物的造型色彩、四季的微妙變化，幻化成充滿創意兼自成一格的珠寶珍品。Tiffany & Co.高級珠寶系列The Four Seasons of Tiffany，便運用品牌各種著名的彩色寶石，加上精湛的傳統工藝，打造出多件奢華瑰麗的高級珠寶首飾。



【冰極光芒】

The Four Seasons of Tiffany高級珠寶系列去年首度於紐約發表，今年品牌延續這四季之美，將這珠寶系列帶到亞洲，而香港更有幸成為首個亞洲展出此系列的城市。系列除以春夏秋冬四季為主題外，還新增了第5個主題─Color Theory色彩理論。珠寶設計多以植物造型為主，同時融入大自然中的複雜幾何結構。當中最特別的，首推為系列揭開序幕以冰天雪地冬季為題的作品，重點之一是一條分量十足的鉑金鑽石頸鏈，為呈現冰面破裂的壯麗視覺效果，頸鏈上鑲有237顆共91卡的鑽石，每一顆鑽石均採用鋸齒狀切割，營造出冰山的不規則感與熠熠光芒。



【春花夏蝶】

春季令人想起繁花盛放充滿生氣的景象，因而春季主題亦順理成章以花卉作靈感，設計師選取了小蒼蘭作珠寶造型，在珠寶頸鏈上凸顯 出小蒼蘭的纖細花莖和茂密的小花朵。當中的小蒼蘭吊墜鑲有總重4卡的黃鑽，並以密鑲方式鑲嵌1,400多顆總重11卡的圓形鑽石。花瓣設計層次分明，栩栩如生。



來到夏天就換上花海中的蝴蝶作主角，頸鏈及耳環上的蝴蝶，以粉色藍寶石及鑽石鑲嵌而成，更刻意採用不對稱的設計，演繹蝴蝶飛舞時優雅靈動的效果。



【藍調秋意】

走進樹葉落索的秋冬，設計師選取了蕨葉彎落的美態，帶出浪漫秋涼的意景。代表作是一對以彎曲蕨葉為靈感的耳環，品牌的寶石學家精心挑選了兩顆共重超過6卡的綠色黝簾石，配合藍寶石、黝簾石與坦桑石營造出漸變層次感的效果。耳環經精心銜接及隱蔽式的連接方法，令耳環做出自然流暢的動感。



Tiffany & Co.向以彩色寶石聞名，所以系列還包括一組色彩理論主題的設計，彩色寶石頸鏈由淺至深排列，每顆寶石均經精挑細選及切割，呈現出恰到好處的漸變效果，盡顯品牌在寶石挑選及切割的超凡技藝。