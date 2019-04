The Four Seasons of Tiffany 展現四季之美

左:The Four Seasons of Tiffany鉑金鑲鑽冰雪頸鏈(鑽石總重逾91卡) HK$1,060萬、鉑金鑽石耳環(鑽石總重逾5.03卡) HK$93.8萬、鉑金鑽石戒指(單顆橢圓形切割鑽石總重逾9卡) HK$1,400萬 /右:The Four Seasons of Tiffany鉑金鑲鑽綠碧壐頸鏈 HK$230萬、鉑金鑲鑽戒指,鑲有1顆5.08卡哥倫比亞祖母綠 HK$238萬(張群生攝)

不少珠寶設計師都愛從大自然中探索,將動植物的造型色彩、四季的微妙變化,幻化成充滿創意兼自成一格的珠寶珍品。Tiffany & Co.高級珠寶系列The Four Seasons of Tiffany,便運用品牌各種著名的彩色寶石,加上精湛的傳統工藝,打造出多件奢華瑰麗的高級珠寶首飾。



【冰極光芒】

The Four Seasons of Tiffany高級珠寶系列去年首度於紐約發表,今年品牌延續這四季之美,將這珠寶系列帶到亞洲,而香港更有幸成為首個亞洲展出此系列的城市。系列除以春夏秋冬四季為主題外,還新增了第5個主題─Color Theory色彩理論。珠寶設計多以植物造型為主,同時融入大自然中的複雜幾何結構。當中最特別的,首推為系列揭開序幕以冰天雪地冬季為題的作品,重點之一是一條分量十足的鉑金鑽石頸鏈,為呈現冰面破裂的壯麗視覺效果,頸鏈上鑲有237顆共91卡的鑽石,每一顆鑽石均採用鋸齒狀切割,營造出冰山的不規則感與熠熠光芒。



【春花夏蝶】

春季令人想起繁花盛放充滿生氣的景象,因而春季主題亦順理成章以花卉作靈感,設計師選取了小蒼蘭作珠寶造型,在珠寶頸鏈上凸顯 出小蒼蘭的纖細花莖和茂密的小花朵。當中的小蒼蘭吊墜鑲有總重4卡的黃鑽,並以密鑲方式鑲嵌1,400多顆總重11卡的圓形鑽石。花瓣設計層次分明,栩栩如生。



來到夏天就換上花海中的蝴蝶作主角,頸鏈及耳環上的蝴蝶,以粉色藍寶石及鑽石鑲嵌而成,更刻意採用不對稱的設計,演繹蝴蝶飛舞時優雅靈動的效果。



【藍調秋意】

走進樹葉落索的秋冬,設計師選取了蕨葉彎落的美態,帶出浪漫秋涼的意景。代表作是一對以彎曲蕨葉為靈感的耳環,品牌的寶石學家精心挑選了兩顆共重超過6卡的綠色黝簾石,配合藍寶石、黝簾石與坦桑石營造出漸變層次感的效果。耳環經精心銜接及隱蔽式的連接方法,令耳環做出自然流暢的動感。



Tiffany & Co.向以彩色寶石聞名,所以系列還包括一組色彩理論主題的設計,彩色寶石頸鏈由淺至深排列,每顆寶石均經精挑細選及切割,呈現出恰到好處的漸變效果,盡顯品牌在寶石挑選及切割的超凡技藝。