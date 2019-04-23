長崎海濱「蒸吃」　泡足觀夕陽

在長崎雲仙市，除了雲仙地獄出名，原來在其海濱的橘灣小濱溫泉，不但有極美的夕陽，而且有全日本最長、最熱的足湯「暖呼呼105」，它因泉水溫度高達攝氏105度而得名，而足湯長度剛好是105米。據說小濱足湯，最初是由慶安年間（1645-1651年）一名中醫所發現，繼而開發用作治療之用，泉水以每分鐘200升的湧水量，從湯棚傾流而下，白煙瀰漫，蔚為奇觀。現在的小濱溫泉，更設置了泉源池、坐式足湯、走動式足湯、甚至有寵物足湯等不同設施，遊客來到除可自選享用，還可邊泡足邊欣賞壯麗的夕陽。



不過最特別都算是蒸釜，因為來泡足的旅客，都可順道在蒸釜旁的小商店，買些雞蛋、蔬菜、海鮮，店家可給你小竹籃一起把東西盛到蒸釜，你找一個尚沒有人用的，把它們都放進釜中，蓋回釜蓋，參考在釜旁刻上的各種食物蒸煮時間，按時回來開蓋便有得吃了，簡單好玩過煮飯仔。由於食物都靠熱氣蒸的，所以不怕被泉水燙傷，只要小心別被蒸氣燙到便行。除了溫泉蛋與蠔等海鮮，更特別推介你蒸番薯，熱騰又香甜，竟出奇地好吃呢。



如果你想更「好Feel」，在小濱溫泉海旁更有收費的海上露天風呂「波之湯 茜」，它設計簡單實用，就在防波堤石上打造，當潮漲時，溫泉池與海面僅相差20厘米，視覺如同在海面上，黃昏時面看夕陽，遠眺點點漁火，聽着沙沙浪聲，真是超級愜意。



小濱足湯（暖呼呼105）

地址：長崎縣雲仙市小濱町北本町905-70

開放時間：8:30am-7:00pm（11月-3月至6:00pm）

門票：免費

網址：http://obama.or.jp/index.php