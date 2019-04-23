酸香脆卜卜 蔓越莓金脆
2019年04月23日 16:00
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粒粒金脆下面，是蔓越莓及蘋果粒，吃起來有清新果香，不甜不膩。(郭凱敏攝)
小紅莓又名蔓越莓，含有豐富營養，但一般只會用作裝飾增加食物造型及賣相。由於酸度高，因此，多用來做果汁、果醬或乾果。銅鑼灣一間5星級型格酒店的主廚陳家俊師傅（Jeremy）指，蔓越莓用來做甜品糕餅的話，最好多加香料或其他生果，平衡及增加小紅莓本身的味道。今日示範的蔓越莓金脆，就先以牛油起鑊，加入蘋果粒先煮至軟身，才加蔓越莓，邊煮邊吸收蘋果及牛油的香味，然後再利用玉桂粉及紅糖的香料味及甜度，令蔓越莓吃時變得酸中帶甜、清新芳香。
材料：
麵粉 100克
牛油 50克
糖 50克
蔓越莓及蘋果餡料：
青蘋果 1個
紅蘋果 1個
冷藏小紅莓 100克
紅糖 30克
肉桂粉 少許
牛油 少許
忌廉芝士 少許
做法：
1. 拌均麵粉、牛油及糖，搓成碎粒，放在焗盤上，用攝氏170度焗10分鐘成脆粒。
2. 用牛油起鑊，加入青紅蘋果粒煮至軟身，再加入蔓越莓及紅糖。
3. 以中火慢煮至收乾水分後，下玉桂拌勻，煮至聞到香味成餡料。
4. 將餡料放入碗或小瓷器中， 將脆粒鋪在面，放入焗爐焗約5分鐘至表面金黃色，加少許忌廉芝士即成。