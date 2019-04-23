酸香脆卜卜　蔓越莓金脆

小紅莓又名蔓越莓，含有豐富營養，但一般只會用作裝飾增加食物造型及賣相。由於酸度高，因此，多用來做果汁、果醬或乾果。銅鑼灣一間5星級型格酒店的主廚陳家俊師傅（Jeremy）指，蔓越莓用來做甜品糕餅的話，最好多加香料或其他生果，平衡及增加小紅莓本身的味道。今日示範的蔓越莓金脆，就先以牛油起鑊，加入蘋果粒先煮至軟身，才加蔓越莓，邊煮邊吸收蘋果及牛油的香味，然後再利用玉桂粉及紅糖的香料味及甜度，令蔓越莓吃時變得酸中帶甜、清新芳香。



材料：

麵粉 100克

牛油 50克

糖 50克

蔓越莓及蘋果餡料：

青蘋果 1個

紅蘋果 1個

冷藏小紅莓 100克

紅糖 30克

肉桂粉 少許

牛油 少許

忌廉芝士 少許



做法：

1. 拌均麵粉、牛油及糖，搓成碎粒，放在焗盤上，用攝氏170度焗10分鐘成脆粒。

2. 用牛油起鑊，加入青紅蘋果粒煮至軟身，再加入蔓越莓及紅糖。

3. 以中火慢煮至收乾水分後，下玉桂拌勻，煮至聞到香味成餡料。

4. 將餡料放入碗或小瓷器中， 將脆粒鋪在面，放入焗爐焗約5分鐘至表面金黃色，加少許忌廉芝士即成。