大健事：靚女中醫教你夏日護膚

夏天快到，盡情享受陽光的同時，也要保護肌膚。究竟夏日護膚有何要訣？如皮膚打理不好，身體會出現甚麼問題？今次請來靚女中醫分享夏日護膚之道。註冊中醫師黃晶晶說：「中醫的護膚方法講求內外兼顧，面部皮膚的狀態往往可以看出那人的氣血。中醫理論指出，5月到8月屬於夏天及長夏，對應的臟腑是心和脾。夏天溫度高，香港降雨亦較多，人體容易產生濕熱的狀態，夏天要適當清熱祛濕，皮膚的狀態才會比較好。人體濕熱時會表現為面油多，有暗瘡粉刺、早上起身有黃色眼屎、面色較黃及浮腫、可能有口氣及大便不暢通的症狀。」



【護膚飲食推介】

夏日建議吃一些消暑利濕的食物，如綠豆、冬瓜等。喜歡祛濕美白的女性可以飲檸檬薏米水、扁豆花玫瑰花焗茶。如果長期在冷氣的環境下，皮膚比較乾，黃醫師建議煲一些滋陰的食品，如蓮子、百合、沙參、玉竹、雪梨、雪耳等，可潤澤皮膚。



檸檬薏米水

材料（2-3人分量）

生薏米30克，熟薏米15克，檸檬半個。

做法：

1.把生熟薏米洗淨，用水泡1小時。

2.放入鍋中加水1,000毫升，大火煮開5分鐘，文火繼續煮20-30分鐘，直至水變得渾濁，薏米變軟。

3.停火後，稍候降溫20分鐘，加入切片的半個檸檬，攪拌後可飲用。怕酸者可適量加入蜜糖。

功效：美白祛濕、消水腫。

注意：月經期及孕期不適宜飲用。



扁豆花玫瑰花焗茶

材料：扁豆花3朵，玫瑰花3朵，黃糖少量

做法：

1.將扁豆花、玫瑰花裝入茶包中，先用半杯滾水燙10秒作為洗茶，然後倒走水。

2.再加入一杯熱水60-80°C，蓋上焗10-20分鐘，溫度可入口時可以飲用，可以沖泡2-3次。可以適量加1-2茶匙黃糖調味。

功效：補氣祛濕，祛斑，疏肝解鬱，紓緩壓力。

注意：月經期及孕期不適宜飲用。



【按摩護膚穴位】

大家可在朝早起床後，或晚上睡覺前，做補濕的時候，適當的按揉以下兩個穴位5至10下，可保健皮膚，亦可預防色斑。

四白穴：目正視前方，瞳孔直下大概1-2公分，摸到凹陷的位置。四白是胃經穴位，有將脾胃氣血滋養四周的功效，輕柔點按可以幫助美白皮膚，明亮雙眼。

顴髎穴：位於顴骨下，外眼角直下，有凹陷處。這穴位是屬於小腸經，可以改善面紅的症狀及面部肌肉痙攣，消面腫。



【DIY面膜去角質】

純天然美白珍珠綠豆粉面膜

材料：一般面部的分量是半杯乳酪、2匙羹綠豆粉、1茶羹珍珠粉。珍珠粉及綠豆粉同樣可在化妝品零售店購買得到。

做法：攪勻敷在面部或手部，輕柔打圈按摩可以促進吸收及去角質，10分鐘後就可以用清水洗去。

應用：可一至兩星期使用一次



功效：

綠豆粉清熱解毒、以及有磨沙去陳舊角質的作用。

珍珠粉有美白祛斑，收斂傷口的作用。

乳酪可以促進皮膚代謝，亦有保濕效果。



注意：如果是敏感皮膚，適宜先用手部嘗試看看有否敏感。這面膜比較適合油性皮膚、暗瘡皮膚。