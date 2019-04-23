本日日本：好巉眼！豪登斯堡有得浸黃金風呂

長崎縣佐世保市的主題樂園豪登斯堡出名多噱頭搞作，代表作莫過於以世界首間有機械人工作的酒店作招徠、現時已開設了勁多分店的古怪酒店。而該樂園啱啱又獻新猷———推出世界最大的黃金風呂，又再成為了話題焦點！



話說該主題樂園於4月22日有翻新的溫泉設施「黃金與水素之湯 豪斯登堡溫泉」再度登場，內裏除了有大浴場（共5種）、岩盤浴（共20床）及家族風呂（共12室）外，更有兩款全新的包租風呂，其中之一便是以18K金製作、重154.2kg的黃金風呂！這個金光閃閃兼勁浮誇的浴池內徑約1.3米，深度約55厘米，製作過程相當勞師動眾，採用全人手將生金敲了400萬次，再經溶接加工才完成，前後花了8個月，埋單盛惠8億日圓（約HK$5,600萬）。日前該浴池更獲健力士世界紀錄認證為「世界最大的黃金風呂」，真係風頭十足！而設施的泉質為氯化鈉鈣泉，而注入浴池內的溫泉水因為納含量豐富而成了橙色，跟黃金風呂相當合襯，加上黃金是保溫能力相當不俗的金屬，所以在此浸泡除了滿足虛榮心外，亦應該會相當的爽。此浴池最多可容納4個人，每小時收費為5,400日圓。



另一款包租風呂為水素風呂，簡單講有提供含氫氣的水讓你浸泡，據講可將身體內導致生病及老化的活性酸素消除，並帶來預防之效，而場內的水素風呂的氫氣屬高濃度，絕對值得一試。(收費：浴沐600日圓，浴沐加岩盤1,470日圓，家放風呂（1小時）2,000日圓起，黃金風呂（1小時）5,400日圓，水素風呂（80分鐘）4,320日圓)



黃金與水素之湯 豪斯登堡溫泉

地址：長崎縣佐世保市豪登斯堡町

營業時間：10:00am~11:00pm（假期前11:00am~12:00mn）

網址：https://www.huistenbosch.co.jp/