面部神經痛如電擊　原來與頸椎有關

有位30多歲女士感到頭痛、牙痛、面部及耳痛，頻密痛楚更導致雙眼皮變單眼皮；她先後向不同科目醫生求助，雖然證實患上三叉神經痛，但是未能把痛楚消除，後來請脊醫檢查頸椎，始發現痛症源於頸椎出現關節功能性問題。



本欄曾經談及頭痛、頸痛、肩痛、手麻痹、牙骹痛等徵狀，有機會因頸椎問題引起；不過，大部分人起初都先以藥物止痛，及後持續痛楚始求醫。這位女患者數月前開始間歇頭痛、牙骹痛、左邊面及左邊耳痛，她嘗試服用成藥止痛卻未有改善，後來痛楚加劇，發作時有如電擊、燒灼，痛楚持續數秒至數十秒，同時會出現面潮紅、面部肌肉抽搐、流眼水等，並發現左邊眼皮由雙變單，開始擔心起來。



由於牙痛嚴重，她首先去看牙醫，發現牙齒狀況良好，之後向西醫求助，證實患上三叉神經痛，懷疑痛症與耳鼻喉有關，轉介往專科，經過檢查證實非痛症成因，同時，亦排除中風的機會。她想起，數年前因頸痛去看脊骨神經科，脊醫說過頸椎問題可引致頸痛以外的症狀，於是前來求助。



為她詳細檢查，發現頸椎第二、三節出現關節功能性問題，第五、六節弧度減少，頸椎變直，關節之間軟骨變薄。了解之下，原來當三叉神經痛發作時，她按摩耳背下方的頸肌肉，會令面部的痛楚獲得紓緩，故此，相信她的三叉神經痛與頸椎有關。以脊骨神經科手法矯正頸椎，及以超聲波幫助消炎止痛，她接受五次治療後，面部的三叉神經痛已有顯著改善，至於頸痛及肩痛問題，仍需要繼續接受治療。



身體所有觸感是通過頸椎內的中央神經線傳遞至大腦，頸椎由7節脊椎骨組成，頸椎上部是第一及第二節所組成，負責頭部左右轉動，頸椎下部是第三至第七節所組成，負責頭部上下擺動。頸椎支撐着約12磅重的頭部，假如長期姿勢不良，頸椎承受過大壓力，便會使到頸肩肌肉繃緊，導致頸椎出現關節功能性問題。



這位女患者工作需要長期對電腦，坐姿不良，經常頭向前傾使頸椎第五、六節變直，漸漸引致頸椎第二、三節出現關節功能性問題，最終引起三叉神經痛。脊醫建議最好每隔30分鐘便離開座位，站起來，或去倒杯水、去洗手間，舒展一下關節肌肉。



脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家