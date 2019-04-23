【深夜字聊】久旱逢甘露　一時難適應

Q：我今年38歲，多年前離婚，曾生過孩子。近來開始與新男朋友同居，親熱時非常亢奮，分泌充足，可是不知何故進入時有痛楚。男朋友還開玩笑說我應當自己處女下海，我卻擔心以後也會陰道疼痛甚至擦損，因幾次都感到疼痛，且已加了潤滑劑，應怎樣解決？

Miranda



A：女性在停頓數年性生活後，再度進行陰道交，在重拾性愛的初期的確較容易出現疼痛，原因包括生理和心理有兩方面。



生理方面，與女性的陰道結構有關。陰道內壁具有彈性，有皺摺，於遇到刺激感興奮時會鬆弛和擴張，加上自然體液或人工潤滑劑，可有助性行為順暢進行。有趣的是，持續的性活動可讓陰道維持這種彈性，所以親密行為通常都是「愈做愈順」的，有多女性反映，如性行為停止了一段長時間，這種彈性便好像消失了，要重新操練上一陣子才回復活力。久旱逢甘露，陰道在性愛期間會受到天然體液或人工潤滑劑滋潤，卻不能即時浸滿陰道壁每小部分的壁膜皺摺以使它回復彈性，那就好像在不太吸收的皮膚上塗護膚品，通常需要塗抹好些時間才見效。若加上該位女性於停止性活動期間，碰也不碰自己的敏感部位，毫無刺激，陰道壁便會處於靜態休眠狀態，突如其來進行性活動，它仿彿霎時受驚動，不管陰莖是甚麼尺寸，不管曾否生育，一時之間也難迎合。



心理方面，女性再度發生性行為，興奮感和下體濕潤固然有助性愛，卻難免一併伴隨緊張感覺。建議妳注意放鬆，很多時候女性會誤解下體濕潤代表放鬆，其實性亢奮不代表放鬆。性愛蓄勢待發，身體感官準備好了，卻不等於心情輕鬆，這會誘發女方陰道疼痛、男方早洩完事等不圓滿問題。前戲愛撫時，多閉目做深呼吸，有助放鬆身心，恢復性生活需要逐步調適，習慣以後雙方一輩子都可美滿享受性樂趣。



李偉儀